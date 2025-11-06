Secciones
Paro de colectivos: las escuelas tucumanas se mantienen abiertas, pero con baja asistencia de alumnos

El relevamiento del Ministerio de Educación de la Provincia confirma que en la Capital la asistencia general no superó el 70%.

Hace 1 Hs

El paro de transporte público que afecta este jueves a San Miguel de Tucumán impactó en la asistencia a clases, según el relevamiento realizado por el Ministerio de Educación de Tucumán. Si bien los establecimientos educativos en la Capital y el interior se mantuvieron abiertos y funcionando, se registró una asistencia menor a la habitual.

Las escuelas ubicadas en el interior de la provincia operaron con "absoluta normalidad", mientras que las de la Capital también estuvieron abiertas y funcionaron, pero con una afluencia reducida.

Asistencia por Nivel Educativo en la provincia

Inicial: 60% de asistencia.

- Primaria: Alumnos (55%) y Docentes (54%)

- Secundaria: 70% de asistencia

- Privados: 100% de asistencia

- Especial: Alumnos (55%) y Docentes (85%)

- Técnica: Docentes (90%)

El paro continúa sin definición de cese

La medida de fuerza del transporte público en la capital sigue sin resolverse. El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Tucumán, César González, confirmó que la paralización de las unidades se mantendrá durante toda la jornada de este jueves.

"Nunca dijimos que la medida era por 24 o 48 horas. Hoy estamos de paro, durante el día va a continuar y a la tarde con los delegados internos del gremio vamos a decidir los pasos a seguir para mañana", expresó González, indicando que la definición sobre el servicio para el viernes se tomará en las próximas horas.

