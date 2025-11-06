Las tucumanas Sofía Odstrcil y "Coqui" Fagalde fueron convocadas a una nueva concentración con Las Leoncitas Sub-16

Victoria “Coqui” Fagalde y Sofía Odstrcil siguen sumando experiencia en su camino dentro del hockey argentino. La jugadora de Tucumán Rugby y la arquera del Jockey Club fueron convocadas por la Selección Nacional Sub 16, Las Leoncitas, para participar de una nueva concentración que se llevará a cabo del 1 al 4 de diciembre en Córdoba.
Ambas tucumanas ya habían sido citadas en instancias anteriores (“Coqui” en abril y Sofía en abril y julio), por lo que esta nueva convocatoria consolida su crecimiento y continuidad dentro del proceso formativo del seleccionado juvenil.
Durante los cuatro días de trabajo, Las Leoncitas Sub 16 disputarán una serie de partidos amistosos en el estadio Soledad García, frente a los combinados locales de Córdoba Sub 16 y Sub 19. Será una oportunidad más para seguir mostrando su nivel y fortalecer la identidad de juego del equipo nacional.
El cuerpo técnico estará integrado por Ezequiel Paulón, Luciano Agüero, Germán Temperley, José González, José Contreras y Guillermo Gutiérrez, quienes estarán al frente de la concentración.
Cada convocatoria de jugadoras tucumanas refuerza la presencia y el peso del hockey provincial en los seleccionados argentinos.