Las tucumanas Sofía Odstrcil y "Coqui" Fagalde fueron convocadas a una nueva concentración con Las Leoncitas Sub-16

Victoria “Coqui” Fagalde y Sofía Odstrcil siguen sumando experiencia en su camino dentro del hockey argentino. La jugadora de Tucumán Rugby y la arquera del Jockey Club fueron convocadas por la Selección Nacional Sub 16, Las Leoncitas, para participar de una nueva concentración que se llevará a cabo del 1 al 4 de diciembre en Córdoba.