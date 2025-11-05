Orgullo tucumano: Lazcano y Bravo, convocadas a Las Leoncitas Sub-19 para una gira en Uruguay

Las tucumanas Delfina Lazcano y Catalina Bravo siguen sumando pasos firmes en su crecimiento deportivo. La arquera de Huirapuca y la jugadora de San Martín fueron convocadas por la Selección Argentina Sub-19, conocida como Las Leoncitas, para participar de una nueva concentración internacional en Montevideo, Uruguay. La cita se desarrollará del 17 al 21 de noviembre y será una oportunidad clave para mostrarse y seguir ganando experiencia con la celeste y blanca.
Durante los cinco días de trabajo, el equipo argentino enfrentará una serie de partidos amistosos frente a la selección uruguaya, Las Cimarronas, en el marco de la preparación que el combinado juvenil realiza de cara a los próximos compromisos internacionales.
La delegación se reunirá en el CENARD el lunes 17 por la mañana, donde se llevará a cabo la recepción y el almuerzo previo al viaje en Buquebus hacia Montevideo. Una vez en la capital uruguaya, las jugadoras comenzarán con las actividades planificadas por el cuerpo técnico.
Cronograma y cuerpo técnico
El cronograma prevé entrenamientos matutinos y partidos por la tarde durante los días martes, miércoles y jueves, mientras que el regreso está previsto para el viernes 21. El cierre oficial de la concentración será en la terminal de Buquebus en Buenos Aires, por su cercanía con el aeropuerto Jorge Newbery y la terminal de Retiro.
El cuerpo técnico estará encabezado por Ezequiel Paulon, junto a Luciano Agüero, Michel Tristán Ocaña Zahler (NEA Sur) y Ariel Mairata (NOA). Una vez concluida la actividad, el traslado de las jugadoras a sus respectivas provincias quedará a cargo de las asociaciones locales a las que pertenecen.