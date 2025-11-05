Orgullo tucumano: Lazcano y Bravo, convocadas a Las Leoncitas Sub-19 para una gira en Uruguay

Las tucumanas Delfina Lazcano y Catalina Bravo siguen sumando pasos firmes en su crecimiento deportivo. La arquera de Huirapuca y la jugadora de San Martín fueron convocadas por la Selección Argentina Sub-19, conocida como Las Leoncitas, para participar de una nueva concentración internacional en Montevideo, Uruguay. La cita se desarrollará del 17 al 21 de noviembre y será una oportunidad clave para mostrarse y seguir ganando experiencia con la celeste y blanca.