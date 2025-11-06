Seguí en vivo el juicio contra Cristina Kirchner por la Causa Cuadernos

El juicio oral por la Causa Cuadernos de las Coimas comenzó este jueves bajo la dirección del Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero. En el banquillo se sientan 87 acusados, entre ellos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus exfuncionarios Julio De Vido, Roberto Baratta, José López, y más de 60 empresarios vinculados al supuesto circuito de recaudación ilegal de fondos durante los gobiernos kirchneristas.
El debate, que se transmite en vivo por el canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación, se extenderá durante al menos tres años, con audiencias semanales en las que se leerán los requerimientos de elevación a juicio y se analizarán las pruebas del expediente. La fiscal general Fabiana León calificó la investigación como “la causa de corrupción más extensa en la historia judicial argentina”, con cientos de cuerpos y testimonios que reconstruyen el entramado de presuntos sobornos entre funcionarios y empresarios.
La causa se originó en 2018 a partir de los cuadernos escritos por el chofer Oscar Centeno, donde se registraban supuestos traslados de bolsos con dinero desde empresas contratistas del Estado hacia despachos oficiales. En esta instancia, Cristina Kirchner será juzgada como presunta jefa de una asociación ilícita y coautora de hechos de cohecho, cargos que podrían derivar en una pena superior a los doce años de prisión.