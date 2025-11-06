Seguí en vivo el juicio contra Cristina Kirchner por la Causa Cuadernos

El debate, que se transmite en vivo por el canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación, se extenderá durante al menos tres años, con audiencias semanales en las que se leerán los requerimientos de elevación a juicio y se analizarán las pruebas del expediente. La fiscal general Fabiana León calificó la investigación como “la causa de corrupción más extensa en la historia judicial argentina”, con cientos de cuerpos y testimonios que reconstruyen el entramado de presuntos sobornos entre funcionarios y empresarios.