Otra caída en la comercialización de maquinarías agrícolas en el país

Meses anteriores

Los meses previos también mostraron variaciones marcadas en el nivel de patentamientos.

En septiembre se habían registrado 621 unidades, una baja del 6,2% interanual, aunque un repunte del 12,9% respecto de agosto.

En agosto, con 550 unidades, el sector había sufrido una fuerte caída del 44,7% interanual y del 7,9% respecto del mes anterior; mientras que julio había cerrado con 597 unidades, un 6,1% menos que en 2024, pero con una mejora mensual del 18%.

En tanto, en junio se habían patentado 506 unidades, un 23,4% más que en el mismo mes del año pasado, aunque con un descenso mensual del 40,7% frente a mayo.