Otra caída en la comercialización de maquinarías agrícolas en el país

La División de Maquinaria Agrícola de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) informó que en octubre de 2025 se patentaron 554 unidades de cosechadoras, tractores y pulverizadoras, lo que representa una baja del 20,4% interanual frente a las 696 registradas en el mismo mes de 2024. En comparación con septiembre, la caída fue del 10,8%, ya que ese mes se habían patentado 621 unidades.
Pese al retroceso mensual y anual, el acumulado de los 10 meses del año alcanzó 5.689 unidades, un 5,4% más que las 5.396 del mismo período de 2024, período con números negativos por la fuerte caída de la economía en general.
Evolución por tipo de maquinaria
En el detalle por segmentos, las cosechadoras mostraron un desempeño positivo en octubre, con 65 unidades patentadas, lo que representa una suba del 51,2% respecto de septiembre (43 unidades) y un aumento interanual del 1,6% frente a las 64 de octubre del año pasado.
Por el contrario, los tractores registraron una fuerte contracción: se patentaron 427 unidades, un 17,6% menos que en septiembre (518) y una caída del 26% interanual respecto de las 577 de 2024.
En cuanto a pulverizadoras, el comportamiento fue más equilibrado. En octubre se patentaron 62 unidades, lo que implicó una suba del 3,3% frente al mes anterior (60) y un crecimiento interanual del 12,7%, frente a las 55 de igual mes del año pasado.
Meses anteriores
Los meses previos también mostraron variaciones marcadas en el nivel de patentamientos.
En septiembre se habían registrado 621 unidades, una baja del 6,2% interanual, aunque un repunte del 12,9% respecto de agosto.
En agosto, con 550 unidades, el sector había sufrido una fuerte caída del 44,7% interanual y del 7,9% respecto del mes anterior; mientras que julio había cerrado con 597 unidades, un 6,1% menos que en 2024, pero con una mejora mensual del 18%.
En tanto, en junio se habían patentado 506 unidades, un 23,4% más que en el mismo mes del año pasado, aunque con un descenso mensual del 40,7% frente a mayo.