Salvataje de EEUU: señales en el BCRA apuntan a que Bessent desarmó su posición en pesos y hay sospechas sobre el swap

El último balance semanal del Banco Central (BCRA) encendió las especulaciones en el mercado financiero: los datos publicados mostraron una fuerte caída en el stock de letras en pesos, lo que llevó a algunos analistas a interpretar que el Tesoro de Estados Unidos habría decidido vender los títulos que mantenía en cartera.
La operación se enmarcaría en el respaldo que el gobierno de Donald Trump viene dando a Javier Milei, aunque no existe confirmación oficial y parte del mercado considera que podría haberse activado un tramo del swap.
De acuerdo con el balance, las letras en pesos del BCRA se redujeron drásticamente entre el 23 y el 31 de octubre, pasando de $3 billones (U$S2.052 millones) a $274.000 millones (U$S190 millones). “No descartamos que se deba a la reversión de la compra de pesos del Tesoro norteamericano o a un reposicionamiento en otros activos locales fuera del BCRA”, explicaron desde Aurum Valores, consignado por el diario "Ámbito".
En la plaza financiera también persisten dudas respecto de la posibilidad de que Scott Bessent haya concretado compras por unos U$S2.000 millones la semana pasada, debido a que no se observó un flujo de oferta capaz de sostener ese volumen. Sin embargo, continúa latente la hipótesis de que se haya puesto en marcha una porción del swap por U$S20.000 millones anunciado antes de las elecciones legislativas.
Pablo Reppetto, de Aurum, señaló que “los números darían esa pauta”, ya que “no hubo caída de las reservas”. Según el analista, el movimiento “representaría un aumento de U$S2.000 millones en la deuda del BCRA”. El impacto sobre las reservas sería neutro, dado que la activación de un tramo del swap incrementaría las tenencias del Central, pero ese efecto quedaría compensado por la devolución de los pesos adquiridos por el Tesoro estadounidense.
Por su parte, la consultora 1816 había advertido en un informe del 28 de octubre que el stock de “Letras y Notas emitidas en Moneda Nacional” del BCRA dejó de coincidir con el registro diario de letras Dólar Linked colocadas al agro y las mineras. Según el reporte, esto implicaba “una confirmación práctica de que los pesos del Tesoro norteamericano están fuera del sistema bancario y en letras emitidas por el BCRA”.
El informe agregó que, dada la escasa variación de la deuda en pesos bajo la categoría “otros pasivos”, era casi nula la posibilidad de que las letras en manos de Estados Unidos fueran Dólar Linked. “Esto significa que, salvo que EEUU tenga instrumentos duales, para que el 'trade' de Bessent sea ganador en el corto plazo parece necesario que las bandas continúen”, había advertido la consultora antes de los movimientos reflejados en el último balance semanal.
En los días previos, la city ya especulaba con que Estados Unidos habría recomprado sus dólares hacia el cierre de la semana pasada.