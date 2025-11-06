Salvataje de EEUU: señales en el BCRA apuntan a que Bessent desarmó su posición en pesos y hay sospechas sobre el swap

Pablo Reppetto, de Aurum, señaló que “los números darían esa pauta”, ya que “no hubo caída de las reservas”. Según el analista, el movimiento “representaría un aumento de U$S2.000 millones en la deuda del BCRA”. El impacto sobre las reservas sería neutro, dado que la activación de un tramo del swap incrementaría las tenencias del Central, pero ese efecto quedaría compensado por la devolución de los pesos adquiridos por el Tesoro estadounidense.