Elevate Tucumán: Mili Esper, la tucumana que transformó un hobby en una PyME

Al hablar sobre el tiempo y la constancia, Mili dejó uno de los mensajes más aplaudidos de su charla: “Emprender no es una carrera de velocidad, sino de resistencia”. Luego agregó que la clave es insistir, incluso cuando los resultados no llegan de inmediato. “El ‘no’ ya lo tenemos, entonces hay que salir a buscar el ‘sí’”, expresó, alentando a los jóvenes a persistir en sus ideas.