En Brasil, Monteros Vóley será internacional por segunda vez

Fixture Campeonato Sudamericano de Clubes de Voleibol



12 de marzo



15.30: Ciudad Vóley vs. Olímpico (BOLIVIA)



18: Cruzeiro (BRASIL) vs. Juan Ferreira (URU)



20.30: Praia Clube (BRASIL) vs. Murano (CHILE)



13 de marzo



15.30: Ciudad Vóley vs. Sesi Bauru (BRASIL)



18: Cruzeiro vs. MonterosVóley



20.30: Praia Clube vs. River Plate



14 de marzo



15.30: River Plate vs. Murano



18: Monteros Vóley vs. Juan Ferreira



20.30: Sesi Bauru vs. Olímpico



15 de marzo



13.30: 2do. mejor 3er. lugar vs. 3er. mejor 3er. lugar (disputa por el octavo lugar)



16: 2.º mejor 2.º puesto vs. 3.er mejor 2.º puesto (partido por el 5.º puesto)



18.30: 1er. lugar Grupo A vs. Mejor 2do lugar (semifinal)



21.30: 1er. lugar Grupo B vs. 1er. lugar Grupo C.



16 de marzo



8: Partido por el séptimo puesto.



11: Partido por el tercer puesto.



14: Final.