Estados Unidos comenzará a cancelar vuelos a partir del viernes por el cierre gubernamental

La medida busca reducir la presión sobre el sistema de control aéreo, que sufre un alto nivel de ausentismo entre sus trabajadores. El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó que “habrá una reducción del 10% de la capacidad en 40 aeropuertos”, incluyendo los más transitados del país, como los de Nueva York, Atlanta, Chicago y Los Ángeles.