¿Qué necesita Boca para meterse en la próxima Copa Libertadores frente a River?

La incógnita pasa por si el DT elige al ex Athletic Bilbao o a Carlos Palacios para completar la mitad de la cancha. Lo único que juega en contra de Herrera es su físico: todavía no completó 90 minutos con la camiseta de Boca, y el cuerpo técnico prefiere llevarlo de a poco, ya que acumula seis lesiones en lo que va del año. Por lo pronto, la práctica de fútbol del jueves será clave para despejar la incógnita.