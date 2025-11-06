Secciones
¿Qué necesita Boca para meterse en la próxima Copa Libertadores frente a River?

El “Xeneize” depende de sí mismo para conseguir un pasaje directo a la máxima cita continental del próximo año. Conocé qué resultados necesita.

A UN PASO. Boca sabe que un resultado positivo ante River podría depositarlo en la próxima Copa Libertadores. A UN PASO. Boca sabe que un resultado positivo ante River podría depositarlo en la próxima Copa Libertadores.
Hace 2 Hs

El fútbol argentino sabe que este Boca-River tiene mucho más en juego que su histórica rivalidad. “Xeneizes” y “Millonarios” se disputan mano a mano un boleto a la Copa Libertadores 2026, y el fixture quiso que se enfrenten a tan solo dos fechas del cierre de la Liga Profesional. El duelo de este domingo, desde las 16.30 en La Bombonera, será determinante para las aspiraciones de ambos equipos en la recta final del torneo.

El reglamento de la Liga Profesional dispone que los dos primeros puestos de la tabla Anual clasifican directamente a la fase de grupos de la Copa. Actualmente, esos lugares están ocupados por Rosario Central (65 puntos, ya clasificado) y Boca (56). El tercer puesto pertenece a River (52), que estaría accediendo al repechaje. Más atrás aparecen Argentinos Juniors (51), Deportivo Riestra (51) y San Lorenzo (49).

Con sumar tres puntos de los seis posibles en las últimas dos fechas, Boca asegurará su clasificación directa a la próxima edición de la Libertadores. Es decir, un triunfo ante su máximo rival este domingo lo depositaría en la fase de grupos del certamen continental luego de dos años. Además, dejaría a River sin chances de acceder de forma directa, obligándolo a pelear por un lugar en el repechaje.

En caso de empate, el panorama para el conjunto azul y oro seguiría siendo favorable: podrá clasificarse directamente si Riestra y Argentinos Juniors no ganan sus respectivos compromisos ante Independiente y Belgrano este lunes.

La titularidad de Ander Herrera, la duda de Claudio Úbeda para enfrentar a River

Claudio Úbeda perfila el equipo que enfrentará a River este domingo con algunas dudas en el mediocampo. Los buenos ingresos de Ánder Herrera en los últimos partidos obligan al entrenador a evaluar su inclusión en el "11" titular, que parece estar tomando forma en la recta final del torneo.

Luego de cumplir una fecha de suspensión, Leandro Paredes volverá a vestir la camiseta de Boca en un superclásico y sería el dueño del mediocampo. A su lado, tras una destacada participación en el Mundial Sub-20, Milton Delgado se perfila como titular.

La incógnita pasa por si el DT elige al ex Athletic Bilbao o a Carlos Palacios para completar la mitad de la cancha. Lo único que juega en contra de Herrera es su físico: todavía no completó 90 minutos con la camiseta de Boca, y el cuerpo técnico prefiere llevarlo de a poco, ya que acumula seis lesiones en lo que va del año. Por lo pronto, la práctica de fútbol del jueves será clave para despejar la incógnita.

Temas Club Atlético Boca JuniorsLeandro ParedesAnder Herrera
