El posteo de Edinson Cavani que ilusiona a Boca en la previa del superclásico

El uruguayo compartió un video entrenando en La Bombonera mientras define su regreso ante River tras la lesión.

Hace 2 Hs

Edinson Cavani volvió a ser protagonista en las redes y desató una ola de ilusión entre los hinchas de Boca. En medio de la incertidumbre por su presencia en el Superclásico ante River, el delantero publicó un video desde La Bombonera que muchos interpretaron como una clara señal de optimismo.

En las imágenes se lo ve realizando jueguitos sobre el césped del estadio, sonriente y con indumentaria de entrenamiento. Sin agregar palabras ni textos, su gesto bastó para transmitir que se siente cada vez mejor de la inflamación en el psoas derecho. Aunque todavía trabaja diferenciado, el uruguayo podría reaparecer en la lista de convocados por Claudio Úbeda para el duelo más esperado del semestre.

El posteo fue suficiente para que el público xeneize reaccione con entusiasmo. Los comentarios se multiplicaron al instante, con mensajes de aliento y pedidos para que vuelva al equipo. Desde el cuerpo técnico, sin embargo, mantienen la cautela: planean incluirlo entre los suplentes si responde bien a los últimos entrenamientos, ya que el doble 9 conformado por Merentiel y Milton Giménez ha mostrado buenos resultados.

En el predio de Ezeiza, Cavani incrementó la intensidad de sus tareas físicas, aunque todavía sin integrarse por completo al grupo. Su evolución es favorable y en Boca confían en que podrá estar en condiciones. El atacante lleva casi dos meses sin jugar —su última aparición fue ante Rosario Central— y se perdió seis encuentros por distintas molestias musculares.

Señales de esperanza antes del Superclásico

El 2025 no ha sido un año sencillo para el uruguayo, que solo marcó un gol en el Clausura y sufrió varias lesiones. Pese a eso, su liderazgo y compromiso dentro del vestuario son incuestionables. El breve video desde La Bombonera renovó la ilusión de los hinchas, que sueñan con ver al “Matador” nuevamente en acción frente a River.

