El posteo de Edinson Cavani que ilusiona a Boca en la previa del superclásico

En las imágenes se lo ve realizando jueguitos sobre el césped del estadio, sonriente y con indumentaria de entrenamiento. Sin agregar palabras ni textos, su gesto bastó para transmitir que se siente cada vez mejor de la inflamación en el psoas derecho. Aunque todavía trabaja diferenciado, el uruguayo podría reaparecer en la lista de convocados por Claudio Úbeda para el duelo más esperado del semestre.