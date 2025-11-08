El regreso de AC/DC a Argentina: ¿cuánto cuestan las entradas?

La legendaria banda británico-australiana AC/DC vuelve a pisar suelo argentino después de su última visita en 2009. El grupo se presentará en el estadio de River Plate, en Buenos Aires, como parte de su gira internacional “Power Up Tour”, programada para marzo de 2026. Esta gira toma su nombre del álbum Power Up (2020), el decimoséptimo disco de la banda. Este material discográfico rinde un tributo directo a Malcolm Young, el guitarrista rítmico que fue el alma fundacional del grupo y que falleció en 2017.