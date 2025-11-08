El regreso de AC/DC a Argentina: ¿cuánto cuestan las entradas?

La legendaria banda británico-australiana AC/DC vuelve a pisar suelo argentino después de su última visita en 2009. El grupo se presentará en el estadio de River Plate, en Buenos Aires, como parte de su gira internacional “Power Up Tour”, programada para marzo de 2026. Esta gira toma su nombre del álbum Power Up (2020), el decimoséptimo disco de la banda. Este material discográfico rinde un tributo directo a Malcolm Young, el guitarrista rítmico que fue el alma fundacional del grupo y que falleció en 2017.
Con riffs inéditos y la impronta inconfundible de su hermano, Angus Young, el lanzamiento de Power Up marcó el renacimiento artístico de AC/DC. Este suceso ocurrió después de varias décadas donde la banda forjó un inmenso legado musical. Con su anuncio, la expectativa por conocer los detalles de las entradas y la venta de tickets crece entre los fanáticos argentinos, ansiosos por revivir la experiencia de un show del icónico grupo.
¿Cuánto cuestan las entradas para ver AC/DC en Argentina?
-Platea Sívori Alta: $189.750
-Campo General: $207.000
-Plateas Altas: $258.750
-Platea Sívori Media: $287.500
-Campo Delantero: $339.250
-Plateas Preferenciales: $396.750
Cuándo y dónde comprar las entradas para ver a AC/DC en River
La venta de entradas para el esperado concierto de AC/DC en Buenos Aires comenzará el jueves 7 de noviembre a las 10 de la mañana. La adquisición se realizará exclusivamente a través del sitio web oficial de All Access (www.allaccess.com.ar). Se recomienda encarecidamente a los fanáticos evitar la compra en cualquier otra plataforma digital, con el fin de prevenir posibles fraudes y estafas.
Los tickets podrán ser adquiridos utilizando todos los medios de pago disponibles desde el momento mismo del inicio de la venta. Es importante destacar que, para este show en particular, no se implementará una etapa de preventa exclusiva asociada a ninguna tarjeta de crédito o banco específico.