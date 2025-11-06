Australia prohíbe el acceso a Kick y Reddit a menores de 16 años: la medida más estricta del mundo en redes sociales

Por su parte, la comisionada de eSafety Julie Inman Grant, responsable de hacer cumplir la norma, señaló que el listado de plataformas “se irá adaptando con el surgimiento de nuevos servicios digitales”. Además, explicó que el gobierno evaluará los efectos de la prohibición en variables como el sueño, la interacción social y la actividad física de los adolescentes.