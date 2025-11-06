Australia prohíbe el acceso a Kick y Reddit a menores de 16 años: la medida más estricta del mundo en redes sociales

El gobierno de Australia confirmó este miércoles la ampliación de la restricción de acceso a redes sociales para menores de 16 años, incluyendo ahora a Kick y Reddit dentro del listado de plataformas alcanzadas por la normativa.
La medida, anunciada por la ministra de Comunicaciones Anika Wells, se aplicará a partir del 10 de diciembre y representa un paso más en la política australiana de protección digital de menores, considerada una de las más avanzadas del mundo.
Las compañías que incumplan la norma podrán recibir multas de hasta 50 millones de dólares australianos (USD 33 millones). La regulación ya abarca también a Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X (ex Twitter), Threads y Snapchat.
Un nuevo modelo global de control de edad en redes
“Nos hemos reunido con varias plataformas de redes sociales para dejar claro que no hay excusa para el incumplimiento de esta ley”, advirtió Wells desde Canberra.
La ministra defendió la medida como “una cuestión de sentido común” y aseguró que las empresas tienen la tecnología suficiente para garantizar la seguridad infantil:
“Usan algoritmos para captar la atención de los niños; ahora deben usar esa misma tecnología para protegerlos.”
Repercusiones internacionales y debate sobre privacidad
El anuncio fue recibido con atención en Europa y Estados Unidos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó la política australiana como “una medida inspiradora” y adelantó que el bloque podría estudiar mecanismos similares.
Por su parte, la comisionada de eSafety Julie Inman Grant, responsable de hacer cumplir la norma, señaló que el listado de plataformas “se irá adaptando con el surgimiento de nuevos servicios digitales”. Además, explicó que el gobierno evaluará los efectos de la prohibición en variables como el sueño, la interacción social y la actividad física de los adolescentes.
Un debate abierto sobre derechos y control
La medida no está exenta de polémica. Más de 140 académicos y especialistas en bienestar digital advirtieron que la ley podría afectar la privacidad de millones de usuarios al requerir verificación de edad obligatoria.
Desde el gobierno australiano prometen minimizar la recolección de datos y priorizar la protección de la intimidad de los usuarios. No obstante, el debate sobre los límites entre seguridad y privacidad vuelve a ocupar el centro de la escena en el mundo digital.
Con esta regulación, Australia se consolida como país pionero en la protección infantil online, en un contexto global cada vez más preocupado por el impacto de las redes sociales en la salud mental y el desarrollo de los más jóvenes.