Mirá en vivo el partido entre Argentina y Túnez por el Mundial Sub-17

La Selección Argentina Sub-17 buscará hoy su clasificación anticipada a la siguiente ronda del Mundial Sub-17, cuando se mida ante Túnez por la segunda fecha del Grupo D. El encuentro se disputará desde las 10.30, con arbitraje del italiano Andrea Colombo, y podrá verse en la TV Pública y DSports.
Ambos equipos llegan al duelo tras haber debutado con triunfo en el certamen. Túnez lidera la zona con tres puntos y una destacada diferencia de gol de +6, producto de su contundente 6-0 frente a Fiyi. Argentina, también con tres unidades, ocupa el segundo lugar tras vencer 3-2 a Bélgica en un encuentro que mostró la fortaleza ofensiva del conjunto dirigido por Diego Placente. Una victoria, sin importar el marcador, garantizaría el pase del seleccionado nacional a los octavos de final.
Esta es la cuarta participación de Túnez en un Mundial Sub-17, luego de sus presencias en Japón 1993, Corea 2007 y Emiratos Árabes Unidos 2013. En las dos últimas ediciones logró avanzar a los octavos de final y buscará repetir la hazaña frente a Argentina.
El combinado albiceleste, por su parte, acumula quince participaciones en esta categoría y ha obtenido destacadas actuaciones a lo largo de su historia: terceros puestos en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003, además de cuartos lugares en Trinidad y Tobago 2001, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023.
Para este compromiso, el equipo argentino formará con Castelau; Zalazar, Martínez, Satas y Escobar; Tello, Bouhier, Gómez Mattar, Güner, De Martis y Esquivel.
En el historial, Argentina y Túnez se enfrentaron una sola vez en un Mundial Sub-17. Fue en Dubái, durante los octavos de final de la edición 2013, con victoria 3-1 para el conjunto albiceleste gracias a los goles de Ferreira, Ibáñez y Driussi. Ahora, once años después, ambos seleccionados volverán a cruzarse en un duelo clave para definir quién avanza a la siguiente etapa del torneo juvenil.