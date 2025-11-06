Mirá en vivo el partido entre Argentina y Túnez por el Mundial Sub-17

Ambos equipos llegan al duelo tras haber debutado con triunfo en el certamen. Túnez lidera la zona con tres puntos y una destacada diferencia de gol de +6, producto de su contundente 6-0 frente a Fiyi. Argentina, también con tres unidades, ocupa el segundo lugar tras vencer 3-2 a Bélgica en un encuentro que mostró la fortaleza ofensiva del conjunto dirigido por Diego Placente. Una victoria, sin importar el marcador, garantizaría el pase del seleccionado nacional a los octavos de final.