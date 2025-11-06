Johnny Depp dará una entrevista exclusiva en Argentina: ¿cuál fue el curioso pedido que hizo?

“Pidió que esté Copito”, soltó Lozano con toda seriedad, en referencia al pequeño perro que participa de cada edición del programa. “Lo conoce y dijo: ‘quiero que esté el perro chiquito’”, contó después entre risas. Es sabido que Depp es un amante de los animales y Copito, el perro de Lozano, está siempre presente con la familia. Por eso no sería una sorpresa que hubiera estado entre los tres mientras Depp se hospedaba en la casa de Uruguay.