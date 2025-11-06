Secciones
Johnny Depp dará una entrevista exclusiva en Argentina: ¿cuál fue el curioso pedido que hizo?

La película que presentará Depp en el país fue reconocida como de culto luego de su estreno.

Hace 42 Min

No es nueva la relación que Johnny Depp mantiene con Argentina. De hecho, el actor que interpretó al Joven Manos de Tijera viaja asiduamente al país para encontrarse con un grupo de amigos. Por eso Verónica Lozano anunció este miércoles que el actor le dará una entrevista en exclusiva en la previa del estreno de su próxima película como director, “Modigliani”.

“Vamos a hablar del amor, de sus hijos, del momento que pasó con su ex pareja”, anticipó Lozano, que entrevistará a Depp el próximo martes. El público argentino que sigue al actor enseguida se manifestó encantado con la oportunidad que Depp dará a la prensa local. “Yo lo conozco y es un amor. Estoy muy agradecida de que haya aceptado el convite”, manifestó la conductora.

Es que el empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, actual marido de Lozano, es un íntimo amigo de Depp. El intérprete de Jack Sparrow incluso se hospedó en reiteradas ocasiones en las casas de Punta del Este y de Buenos Aires que tiene la pareja. En este sentido, la conductora sostuvo que su esposo tuvo “mucho que ver” en la negociación para que Depp aceptara dar la entrevista para Telefé.

El peculiar pedido que le hizo Johnny Depp a Verónica Lozano

En una ronda de preguntas, cada uno de los panelistas de Lozano contó qué cosa le preguntaría a Depp. Desde amor hasta futuro profesional, pasando por una solicitud de tocar la guitarra. Atenta al pedido que le harían al cantante, que hace años forma parte de “Hollywood Vampires”, la presentadora reveló el pedido que él hizo para la entrevista.

“Pidió que esté Copito”, soltó Lozano con toda seriedad, en referencia al pequeño perro que participa de cada edición del programa. “Lo conoce y dijo: ‘quiero que esté el perro chiquito’”, contó después entre risas. Es sabido que Depp es un amante de los animales y Copito, el perro de Lozano, está siempre presente con la familia. Por eso no sería una sorpresa que hubiera estado entre los tres mientras Depp se hospedaba en la casa de Uruguay.

“Modigliani”, la nueva película de Johnny Depp

“Modigliani, tres días en Montparnasse” es la última película dirigida por Johnny Depp. Cuenta la historia de Amedeo Modigliani, un pintor que atraviesa un conflicto personal durante la Primera Guerra Mundial y que piensa abandonar su carrera. Está ambientada en París de 1916 y como parte de la trama aparecerán también sus compañeros Maurice Utrillo y Chaïm Soutine.

El pintor deberá escapar de la policía pero en medio de la persecución encontrará al reconocido coleccionista Maurice Gangnam, un estadounidense del que pasaría a depender su futuro y que podría cambiar el devenir de su carrera.

