Verónica Lozano reveló detalles de la estadía de Johnny Depp en su casa: "Es un tipo muy tranquilo"

Otro de los rumores que se instaló tenía que ver con una posible reunión entre el actor de "Piratas del Caribe" y Mauro Icardi, quien hace varias semanas compara su batalla legal con Wanda Nara con el caso de Depp y Heard. Con total honestidad, la exparticipante de Bake Off Famosos (Telefe) aclaró la situación: “Es una boludez extrema. Ni idea, tampoco le dijimos, no le contamos nada. No quiero ser despectiva, pero creo que no tiene conocimiento”, cerró el tema Verónica.