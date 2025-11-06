Sopa antiinflamatoria fácil y rápida: la receta sin grasa ni aceite que limpia el organismo

Para conseguir esta sopa contundente, la sugerencia específica incluye hervir una papa, la cual suministrará los carbohidratos necesarios. La proteína se incorpora con dos huevos duros, que deben ser troceados antes de su inclusión en el caldo. Complementando estos elementos se agregan judías verdes, alimentos ricos en fibra y vitaminas que enriquecen el gusto final del plato.