Morrissey volvió a cancelar su show en Argentina: ¿qué pasó con el cantante?

No es la primera vez que Morrissey cancela un show en Argentina. Tampoco la primera que cancela uno en Latinoamérica. De hecho, el cantante tiene ya una larga lista de presentaciones pactadas que terminaron por eliminarse. Incluso un sitio especializado contó centenas de casos de este tipo, por lo que sus fanáticos suelen terminar disconformes.
Este miércoles, los sitios oficiales relacionados a su gira comunicaron la baja de las presentaciones. “Una vez más, el cantante británico cancela su visita al país”, publicó el Recitarg, el portal de difusión de recitales en Argentina.
La gran noche en que el ex The Smiths se encontraría con sus seguidores estaba pactada para este sábado 8 de noviembre en el Movistar Arena. De igual manera, tenía programada toda una gira para Latinoamérica que se canceló, por lo que fanáticos no solo de Argentina, sino también de Brasil, Chile, Perú y Colombia quedaron desilusionados.
¿Por qué Morrissey canceló su show en el Movistar Arena?
Move Concerts, la productora a cargo de traer a Morrissey a América Latina, publicó el miércoles el comunicado con la sentida cancelación del show. “Informamos al público que, por motivos de agotamiento extremo del artista, la gira de Morrissey por Latinoamérica no se llevará a cabo, incluído el show programado para el 8 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires”, escribieron desde la productora.
Los organizadores de la productora también aprovecharon para desvincularse –y también al Movistar Arena– de toda responsabilidad por la cancelación a horas del show.
El reembolso se realizará automáticamente en la tarjeta de crédito con la que los compradores adquirieron sus tickets. La devolución se hará “de acuerdo con los tiempos establecidos por tu entidad bancaria”, informaron también. Ante cualquier consulta, se habilitó el canal info@movistararena.com.ar para comunicarse.
El historial de Morrissey no hace más que condenarlo. El sitio We Heart Music contó un total de 346 conciertos cancelados entre 1991 y 2024, a los que deben añadirse los recientemente eliminados de su calendario en América Latina. Entre los motivos a los que apeló para dar de baja sus presentaciones, el cantante alegó úlceras sangrantes, neumonía, esófago de Barrett, infecciones respiratorias y una serie de enfermedades más.
Pero no todas tuvieron que ver con su estado físico, sino que en California también decidió suspender una presentación porque hacía frío. El cantante simplemente decidió irse por considerar que el sistema de calefacción del estadio no funcionaba correctamente.