Morrissey volvió a cancelar su show en Argentina: ¿qué pasó con el cantante?

El historial de Morrissey no hace más que condenarlo. El sitio We Heart Music contó un total de 346 conciertos cancelados entre 1991 y 2024, a los que deben añadirse los recientemente eliminados de su calendario en América Latina. Entre los motivos a los que apeló para dar de baja sus presentaciones, el cantante alegó úlceras sangrantes, neumonía, esófago de Barrett, infecciones respiratorias y una serie de enfermedades más.