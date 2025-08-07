Recitales 2025: qué artistas y bandas internacionales llegarán a Argentina antes de fin de año

La agenda musical en Argentina no se detiene y lo que queda de 2025 promete shows memorables. Con giras internacionales que pisan fuerte en la región, el país se prepara para recibir a grandes artistas y bandas que harán vibrar estadios, teatros y festivales a lo largo de los próximos meses.
Desde leyendas del rock hasta íconos del pop, pasando por figuras del trap, la música electrónica y el punk, el segundo semestre del año trae una cartelera cargada de recitales para todos los gustos. Un repaso por los shows más esperados y las fechas confirmadas para disfrutar en vivo de tus artistas favoritos antes de que termine el año.
Recitales 2025: qué artistas y bandas llegarán a Argentina antes de fin de año
Agosto
7 - Kylie Minogue en el Movistar Arena: a 17 años de su última visita, la artista australiana visita Argentina dentro del "Tension tour".
29 - Supergrass en C Art Media: la banda británica llega por primera vez a Argentina, dentro del tour por los 30 años de su legendario disco "Should I Coco".
Septiembre
3 - Green Day en Huracán: su nuevo álbum, Saviors, y los aniversarios de Dookie y American Idiot, son la excusa para la quinta visita del trío californiano.
9 y 10 - Katy Perry en el Movistar Arena: una de las grandes representantes del pop llega junto al "The Lifetimes Tour" y presenta su séptimo disco, "143".
11 - Lionel Ritchie en el Movistar Arena: "Say hello to the hits" resume las cinco décadas de una de las voces mas icónicas e influyentes de la música de todos los tiempos.
12 - Iggy Pop en el Movistar Arena: uno de los grandes padrinos del punk y una de las figuras mas emblemática del rock sigue girando con 78 años en la que será su sexta presencia en Argentina.
Octubre
4 - Magic Numbers en Vorterix: el cuarteto británico, de los hermanos Stodart y los hermanos Gannon, celebra 20 años de carrera y toca en Colegiales.
1 -. Creamfields. El Parque de la Ciudad será sede de una nueva edición de uno de los eventos mas importantes de música electrónica.
17 y 18 - Guns and Roses en Huracán: el Ducó se instala como nueva sede para shows y recibe el regreso de Slash y Axel Rose.
22, 23 y 24 - Sir Rod Stewart en el Movistar Arena: el "One Last Time" tendrá tres noches en Argentina. Fue considerada una de las 20 mejores giras del 2024.
23 - Imagine Dragons en el Hipódromo de San Isidro: el "Loom World Tour" trae nuevamente a la banda liderada por Dan Reynolds, luego de mas de 75 millones de discos vendidos en todo el mundo.
31 - Linkin Park en el Parque de la Ciudad: el Zero World Tour recorrerá Latinoamerica junto a su nueva cantante, Emily Armstrong.
Noviembre
7 y 8 - Dua Lipa en River: la cantante inglesa vuelve a territorio argentino por tercera vez para hacer su primer estadio, con dos Monumental agotados.
8 - Morrissey en el Movistar Arena: después de cancelar dos veces su visita, los fans esperan que el ex The Smiths no tenga inconvenientes y vuelva a nuestro país
15 - Billy Idol en el Movistar Arena: luego de acompañar a Green Day en 2022, y de agotar un Luna Park, la leyenda del rock vuelve para tener otro show en solitario.
15 y 16 - Oasis en River: es uno de los sucesos musicales del año. El regreso de los hermanos Gallagher llega a nuestro país, en un tour que suma solo otros dos países sudamericanos: Brasil y Chile.
Diciembre
8 y 9 - Shakira en Vélez: con entradas agotadas, la artista colombiana cierra en Liniers la etapa latinoamericana del tour "Las Mujeres ya no lloran".