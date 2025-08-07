 Recitales 2025: qué artistas y bandas internacionales llegarán a Argentina antes de fin de año
Recitales 2025: qué artistas y bandas internacionales llegarán a Argentina antes de fin de año

Argentina se consolidó como una escala imprescindible para los artistas internacionales, que desembarcan en el país con una seguidilla de fechas. Entre los shows más esperados figuran Green Day, Oasis y Dua Lipa.

Hace 1 Hs

La agenda musical en Argentina no se detiene y lo que queda de 2025 promete shows memorables. Con giras internacionales que pisan fuerte en la región, el país se prepara para recibir a grandes artistas y bandas que harán vibrar estadios, teatros y festivales a lo largo de los próximos meses.

Desde leyendas del rock hasta íconos del pop, pasando por figuras del trap, la música electrónica y el punk, el segundo semestre del año trae una cartelera cargada de recitales para todos los gustos. Un repaso por los shows más esperados y las fechas confirmadas para disfrutar en vivo de tus artistas favoritos antes de que termine el año.

Agosto

7 - Kylie Minogue en el Movistar Arena: a 17 años de su última visita, la artista australiana visita Argentina dentro del "Tension tour".

29 - Supergrass en C Art Media: la banda británica llega por primera vez a Argentina, dentro del tour por los 30 años de su legendario disco "Should I Coco".

Septiembre

3 - Green Day en Huracán: su nuevo álbum, Saviors, y los aniversarios de Dookie y American Idiot, son la excusa para la quinta visita del trío californiano.

9 y 10 - Katy Perry en el Movistar Arena: una de las grandes representantes del pop llega junto al "The Lifetimes Tour" y presenta su séptimo disco, "143".

11 - Lionel Ritchie en el Movistar Arena: "Say hello to the hits" resume las cinco décadas de una de las voces mas icónicas e influyentes de la música de todos los tiempos.

12 - Iggy Pop en el Movistar Arena: uno de los grandes padrinos del punk y una de las figuras mas emblemática del rock sigue girando con 78 años en la que será su sexta presencia en Argentina.

Octubre

4 - Magic Numbers en Vorterix: el cuarteto británico, de los hermanos Stodart y los hermanos Gannon, celebra 20 años de carrera y toca en Colegiales.

1 -. Creamfields. El Parque de la Ciudad será sede de una nueva edición de uno de los eventos mas importantes de música electrónica.

17 y 18 - Guns and Roses en Huracán: el Ducó se instala como nueva sede para shows y recibe el regreso de Slash y Axel Rose.

22, 23 y 24 - Sir Rod Stewart en el Movistar Arena: el "One Last Time" tendrá tres noches en Argentina. Fue considerada una de las 20 mejores giras del 2024.

23 - Imagine Dragons en el Hipódromo de San Isidro: el "Loom World Tour" trae nuevamente a la banda liderada por Dan Reynolds, luego de mas de 75 millones de discos vendidos en todo el mundo.

31 - Linkin Park en el Parque de la Ciudad: el Zero World Tour recorrerá Latinoamerica junto a su nueva cantante, Emily Armstrong.

Noviembre

7 y 8 - Dua Lipa en River: la cantante inglesa vuelve a territorio argentino por tercera vez para hacer su primer estadio, con dos Monumental agotados.

8 - Morrissey en el Movistar Arena: después de cancelar dos veces su visita, los fans esperan que el ex The Smiths no tenga inconvenientes y vuelva a nuestro país

15 - Billy Idol en el Movistar Arena: luego de acompañar a Green Day en 2022, y de agotar un Luna Park, la leyenda del rock vuelve para tener otro show en solitario.

15 y 16 - Oasis en River: es uno de los sucesos musicales del año. El regreso de los hermanos Gallagher llega a nuestro país, en un tour que suma solo otros dos países sudamericanos: Brasil y Chile.

Diciembre

8 y 9 - Shakira en Vélez: con entradas agotadas, la artista colombiana cierra en Liniers la etapa latinoamericana del tour "Las Mujeres ya no lloran".

