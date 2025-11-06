Día del Bancario 2025: ¿por qué se celebra el 6 de noviembre?

Las noticias de la semana sorprendieron a muchos argentinos con un inesperado cese de actividad. Es que uno de los rubros principales de la economía celebra hoy un día especial, el Día del Bancario. Por este motivo, las entidades financieras declararon un asueto en honor a la efemérides y quitaron la prestación de servicios durante este 6 de noviembre.
Durante los años en que se consolidó el Día del Bancario se dieron también las primeras luchas gremiales, como la huelga de 1919 liderada por Vicente Ventura y Jorge Alvear, que impulsaron el reconocimiento del sindicato. Desde entonces, este se convirtió en uno de los más importantes en la actividad económica del país.
¿Por qué el Día del Bancario se celebra el 6 de noviembre?
El convenio colectivo de trabajo de los empleados del rubro estableció el Día del Bancario el 6 de noviembre. La disposición se hace extensiva a todos los trabajadores del país y durante esta jornada rigen las mismas normas que para los feriados nacionales, según el artículo 50 de dicho acuerdo. Por este motivo la actividad bancaria se suspende en todo el territorio argentino.
La efemérides fue instaurada el 6 de noviembre en conmemoración de la fundación de la Asociación Bancaria, que se dio en esa fecha en 1924. La decisión consolidó la organización de la lucha gremial por los derechos de los trabajadores del sector y logros como la creación de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones para empleados de bancos y seguros, la reducción de la jornada laboral y la institucionalización definitiva del feriado sectorial.
Atención de los bancos el 6 de noviembre
El Día del Bancario es tomado por todo el sector como un día libre. Pese a que la atención presencial en las sedes bancarias no estará disponible, los trámites por las vías online –aplicaciones y Home Banking–, al igual que los cajeros automáticos tendrán un normal funcionamiento.
Las extracciones de efectivo podrán hacerse, además de en cajeros automáticos, en los locales que ofrezcan el servicio de entrega como supermercados, farmacias, estaciones de servicio u otros comercios habilitados.Los turnos programados u operaciones con vencimiento el 6 de noviembre se trasladarán al día siguiente según los procedimientos habituales del sistema financiero.