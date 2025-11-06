Día del Bancario 2025: ¿por qué se celebra el 6 de noviembre?

La efemérides fue instaurada el 6 de noviembre en conmemoración de la fundación de la Asociación Bancaria, que se dio en esa fecha en 1924. La decisión consolidó la organización de la lucha gremial por los derechos de los trabajadores del sector y logros como la creación de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones para empleados de bancos y seguros, la reducción de la jornada laboral y la institucionalización definitiva del feriado sectorial.