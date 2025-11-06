Efemérides del 6 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El 6 de noviembre en Argentina se celebra el Día del Trabajador Bancario en conmemoración al nacimiento de la Asociación Bancaria en 1924, lo que implica el cierre de las sucursales bancarias. Es importante destacar que esta situación particular no implica una paralización absoluta de los servicios bancarios para el público en general. Los canales digitales que ofrecen las entidades financieras, como las plataformas de home banking y la vasta red de cajeros automáticos, continúan operando con completa normalidad y se encuentran a plena disposición de los usuarios.