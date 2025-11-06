Secciones
Efemérides del 6 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Se celebra el Día del Trabajador Bancario y el Día de los Parques Nacionales.

Hace 5 Hs

El 6 de noviembre en Argentina se celebra el Día del Trabajador Bancario en conmemoración al nacimiento de la Asociación Bancaria en 1924, lo que implica el cierre de las sucursales bancarias. Es importante destacar que esta situación particular no implica una paralización absoluta de los servicios bancarios para el público en general. Los canales digitales que ofrecen las entidades financieras, como las plataformas de home banking y la vasta red de cajeros automáticos, continúan operando con completa normalidad y se encuentran a plena disposición de los usuarios.

También es el Día de los Parques Nacionales, en recuerdo a la donación de tierras por parte del perito Moreno en 1903 que formó el núcleo del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Efemérides del 6 de noviembre en Argentina

Nacimiento de Gabo Ferro: En 1965 nació el músico, cantante y compositor argentino Gabriel Fernando "Gabo" Ferro.

Muerte de Estanislao del Campo: En 1880, se produce el fallecimiento del escritor argentino Estanislao del Campo.

Muerte de Juana Manuela Gorriti: En 1892, fallece la escritora, periodista y narradora argentina Juana Manuela Gorriti.

Muerte de Juan Carlos Dávalos: En 1959, se produce la muerte del escritor y poeta argentino Juan Carlos Dávalos.

Muerte de "Pino" Solanas: En 2020, fallece el director de cine y político argentino Fernando "Pino" Solanas.

Otras efemérides: Se conmemora el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados y el Día Mundial del Saxofón.

