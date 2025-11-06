Quién se fue de Masterchef Celebrity 2025: una eliminación y sorpresa por una nueva renuncia

Los jurados, por su parte, le dedicaron palabras de afecto y reconocimiento por su paso por el certamen. “Dejás una pequeña huella, tu paso fue rápido, pero el peor plato es lo que realmente te deja afuera”, comentó De Santis. “A mí me da mucha felicidad tener un deportista de élite como vos en esta competencia, que te hayas animado porque te quiero mucho. Si llega a haber una revancha, me encantaría que vuelvas, porque para mí hay Peque para rato”, agregó Betular con una sonrisa.