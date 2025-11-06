Lista: Quién se fue de Masterchef Celebrity 2025: una eliminación y sorpresa por una nueva renuncia

La gala especial de MasterChef Celebrity 2025 de este miércoles 5 de noviembre estuvo cargada de ansiedad y culminó con la revelación del tercer concursante eliminado. A esta ya dramática jornada se sumó una sorpresa adicional: poco antes del inicio del programa, se anunció la renuncia de una de las jugadoras.
Once participantes se enfrentaron al desafío de la permanencia. Con el delantal negro, figuras como Luis Ventura, Alex Pelao, Emilia Attias, El Peque Schwartzman, Andy Chango, Momi Giardina, Sofía Gonet, Sofía Martínez, Eugenia Tobal, Chino Leunis y Valentina Cervantes se sometieron a la estricta y rigurosa evaluación del jurado, compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.
La consigna de la noche fue reinventar platos tradicionales con un toque personal y diferente, un desafío que puso a más de uno en aprietos. Los concursantes cocinaron con esfuerzo, pero no todos lograron cumplir con las expectativas. Durante la degustación, el jurado coincidió en que la gala había sido irregular y que solo unos pocos platos se destacaron realmente.
¿Quién fue el tercer eliminado de Masterchef Celebrity 2025?
En la gala del miércoles 5 de noviembre, Diego “el Peque” Schwartzman no logró convencer al jurado y se convirtió en el tercer eliminado de la cuarta temporada. Visiblemente conmovido, el ex tenista no pudo contener las lágrimas al despedirse de sus compañeros y de los chefs. “Primero agradecerles a todos, a ustedes tres que son espectaculares, y me divertí un montón. Hoy el plato no salió, pero igual la pasé espectacular. Gracias, Wan, y a todos los chicos”, expresó con emoción.
Los jurados, por su parte, le dedicaron palabras de afecto y reconocimiento por su paso por el certamen. “Dejás una pequeña huella, tu paso fue rápido, pero el peor plato es lo que realmente te deja afuera”, comentó De Santis. “A mí me da mucha felicidad tener un deportista de élite como vos en esta competencia, que te hayas animado porque te quiero mucho. Si llega a haber una revancha, me encantaría que vuelvas, porque para mí hay Peque para rato”, agregó Betular con una sonrisa.
¿Quién renunció a MasterChef Celebrity 2025?
Una noticia sacudió este miércoles los pasillos de MasterChef Celebrity: Valentina “Valu” Cervantes, una de las concursantes más queridas por el público, decidió abandonar el reality culinario de forma “intempestiva”, según reveló Ángel de Brito.
La primicia fue revelada por el conductor de LAM, quien desató el misterio al confirmar que la renuncia se debió a motivos personales y sentimentales. De todos modos, su salida todavía no se emitió.
Una vez revelado el nombre, el conductor fue categórico: "Valu Cervantes se va del país en los próximos días por un pedido directo de Enzo Fernández". Y agregó: “Efectivamente, está con ese hombre y renunció por ese hombre. Ese hombre le pidió que se vuelva. Que no aguanta más, que se tome el avión y se vuelva. Y ella accedió. Superceloso”, precisó De Brito.