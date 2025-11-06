Secciones
Recambio legislativo en el Congreso Nacional: el Presupuesto puede esperar
ACTO. Milei saluda a su nuevo jefe de gabinete, Manuel Adorni. ACTO. Milei saluda a su nuevo jefe de gabinete, Manuel Adorni.
Hace 3 Hs

El Gobierno nacional decidió convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional entre el 10 y 31 de diciembre. La decisión contempla posibles extensiones para el mes de enero y febrero, como ha sucedido en los dos últimos años con las respectivas discusiones de paquetes de leyes enviadas por el oficialismo. La Casa Rosada tiene decidido aprovechar el recambio legislativo para avanzar en la aprobación del Presupuesto 2026. Así, busca dejar atrás las dos prórrogas presupuestarias que realizó el Presidente en años anteriores y tener -por primera vez en la gestión- una hoja de ruta clara en la planificación del gasto, algo que pide el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Tesoro de los Estados Unidos y los gobernadores.

A partir de diciembre, el oficialismo crecerá sustancialmente en la cantidad de bancas propias. Si se cuentan a aliados, en el entorno de Martín Menem consideran que tendrán más de 100 bancas. En el Senado, el número será de 18 legisladores.

La aprobación del Presupuesto 2026 es extremadamente probable, pero no dejará el tiempo suficiente como para que el oficialismo pueda tratar las tres reformas principales que impulsará en extraordinarias: la tributaria, la laboral y la penal. Es por eso que en Casa Rosada descuentan que habrá prórrogas para los primeros dos meses del año, dado que el volumen de las discusiones excederá a los plazos previstos hoy en día.

