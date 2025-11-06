Recambio legislativo en el Congreso Nacional: el Presupuesto puede esperar

El Gobierno nacional decidió convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional entre el 10 y 31 de diciembre. La decisión contempla posibles extensiones para el mes de enero y febrero, como ha sucedido en los dos últimos años con las respectivas discusiones de paquetes de leyes enviadas por el oficialismo. La Casa Rosada tiene decidido aprovechar el recambio legislativo para avanzar en la aprobación del Presupuesto 2026. Así, busca dejar atrás las dos prórrogas presupuestarias que realizó el Presidente en años anteriores y tener -por primera vez en la gestión- una hoja de ruta clara en la planificación del gasto, algo que pide el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Tesoro de los Estados Unidos y los gobernadores.