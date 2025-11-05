Risas, pelotas y sueños: los chicos vivieron su día en el WTA 125 de Tucumán

Entre los presentes estuvieron Augusto Arquez, presidente de la Asociación Tucumana de Tenis, y la jugadora Florencia Urrutia, que ayer se había despedido en dieciseisavos tras caer frente a la italiana Jessica Pieri, aunque se quedó para disputar dobles. También participó su entrenador, Enzo Artoni, mientras que Mercedes Paz, directora del torneo, observó la actividad desde un costado, con la sonrisa de quien ve cumplirse una pequeña parte de su sueño: acercar el tenis profesional a la comunidad.