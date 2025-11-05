Secciones
DeportesTenis

Risas, pelotas y sueños: los chicos vivieron su día en el WTA 125 de Tucumán

En la cancha 5 del Lawn Tennis, decenas de niños participaron del Kids Day, una jornada que unió a jugadores, dirigentes y futuros talentos del tenis tucumano. Florencia Urrutia y Augusto Arquez compartieron peloteos, anécdotas y sonrisas con los más pequeños.

Los niños de las escuelas tucumanas compartieron un peloteo con Augusto Arquez y Florencia Urrutia. Los niños de las escuelas tucumanas compartieron un peloteo con Augusto Arquez y Florencia Urrutia. Foto de Benjamín Papaterra/LA GACETA.
05 Noviembre 2025

En la cancha 5 del Lawn Tennis, las pelotas viajaban con un sonido distinto: más risa que golpe, más entusiasmo que técnica. Era el turno de los chicos. En el marco del WTA 125 de Tucumán, el torneo realizó una de las actividades más esperadas: el Kids Day, un momento dedicado a las escuelas de tenis y al encuentro entre los futuros talentos y los protagonistas del circuito profesional.

El evento reunió a decenas de niños de distintos clubes y escuelas tucumanas, que se acercaron al club para vivir la experiencia de jugar en el mismo escenario donde compiten las figuras del certamen.

Entre los presentes estuvieron Augusto Arquez, presidente de la Asociación Tucumana de Tenis, y la jugadora Florencia Urrutia, que ayer se había despedido en dieciseisavos tras caer frente a la italiana Jessica Pieri, aunque se quedó para disputar dobles. También participó su entrenador, Enzo Artoni, mientras que Mercedes Paz, directora del torneo, observó la actividad desde un costado, con la sonrisa de quien ve cumplirse una pequeña parte de su sueño: acercar el tenis profesional a la comunidad.

Un peloteo inolvidable

Los más grandes formaron una fila a un costado de la cancha. Uno a uno fueron ingresando para pelotear con Urrutia y Arquez, en un clima distendido y festivo. La santafesina, que se formó en el club y conoce cada rincón del predio, devolvía pelotas con suavidad, alentaba, reía, celebraba cada punto como si fuera una final.

“Fue súper divertido ver a todos los chicos ahí jugando, disfrutando, riéndose… muy lindo”, contó luego Florencia, todavía con la raqueta en la mano. “Cuando yo era chica, en Santa Fe, no había tantos torneos profesionales ni actividades así. Nunca tuve la posibilidad de participar en algo como esto, por eso lo valoro tanto”, agregó, mientras algunos pequeños le pedían una foto o una firma en la gorra.

A un costado, Artoni seguía los movimientos de los chicos, les daba consejos y bromeaba con ellos. “Me hicieron correr -dijo entre risas-. Había un par que jugaban muy bien, le pegaban fuerte, con todo. Es muy divertido estar con los chicos.”

El Kids Day fue una clase distinta: sin pizarras, sin horarios, sin presión. Solo el placer de jugar. “Está bueno porque es una experiencia que los chicos se van a llevar para siempre. Mañana irán al colegio y van a contar que pelotearon con una jugadora profesional. No todos los días se puede vivir algo así en el club”, reflexionó Urrutia.

“Que se diviertan”

Antes de despedirse, Florencia se tomó unos minutos para hablar con el grupo más pequeño, de entre seis y once años. Los escuchó, les hizo preguntas, se sacó fotos y les dejó un mensaje simple, que resume el espíritu de la jornada. “Que sigan con ese niño interior y que se diviertan. Que disfruten de su deporte. El tenis tiene muchas etapas, pero en esta edad lo importante es eso: disfrutar, reírse y aprender jugando”, dijo.

Cuando la actividad terminó, las raquetas quedaron apoyadas en el alambrado, pero la emoción seguía flotando en el aire. Los chicos se iban con la ilusión dibujada en el rostro y el recuerdo de haber compartido una cancha con quienes sueñan emular algún día.

En un torneo que celebra la excelencia, el Kids Day fue, por un rato, una lección de ternura y pertenencia: la confirmación de que el tenis también crece desde la sonrisa de los más chicos.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tucumán Open WTA 125: la agenda completa del miércoles en Lawn Tennis
1

Tucumán Open WTA 125: la agenda completa del miércoles en Lawn Tennis

Cómo observar el cometa interestelar 3I/ATLAS con telescopios pequeños: la guía de un experto
2

Cómo observar el cometa interestelar 3I/ATLAS con telescopios pequeños: la guía de un experto

Efemérides del 5 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
3

Efemérides del 5 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

El regreso de Mercedes Sosa: “La Negra” volvió a cantar en Tucumán en 1982
4

El regreso de Mercedes Sosa: “La Negra” volvió a cantar en Tucumán en 1982

Recuerdos fotográficos: 1991. El amargo debut de las “Azúcar Moreno” en Tucumán
5

Recuerdos fotográficos: 1991. El amargo debut de las “Azúcar Moreno” en Tucumán

Juan Falú: “Me di cuenta de que Tucumán estaba metida hasta los huesos en mi vida de músico”
6

Juan Falú: “Me di cuenta de que Tucumán estaba metida hasta los huesos en mi vida de músico”

Más Noticias
Tucumán Open WTA 125: la agenda completa del miércoles en Lawn Tennis

Tucumán Open WTA 125: la agenda completa del miércoles en Lawn Tennis

Reforma política: qué se dijo en la reunión de Acevedo con ex intendentes

Reforma política: qué se dijo en la reunión de Acevedo con ex intendentes

Condenan a una banda que robaba camionetas

Condenan a una banda que robaba camionetas

Causa cuadernos: desde prisión, Cristina Kirchner vuelve al banquillo de los acusados

Causa cuadernos: desde prisión, Cristina Kirchner vuelve al banquillo de los acusados

El Vaticano pide no llamar “Corredentora” a la Virgen María

El Vaticano pide no llamar “Corredentora” a la Virgen María

Comentarios