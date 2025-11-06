El Presupuesto de San Miguel de Tucumán llega a $349.000 millones

La comisión de Hacienda del Concejo Deliberante comenzó a analizar el proyecto de Presupuesto 2026 de San Miguel de Tucumán, que prevé erogaciones por $349.000 millones. Las áreas que concentran la mayor parte de los recursos son las Secretarías de Medio Ambiente, Obras Públicas, Servicios Públicos y General. Además, al cuerpo parlamentario le corresponden $21.600 millones y se destinarán $5.200 millones a las obras que eligieron los vecinos para sus barrios, en el marco del Presupuesto Participativo.
El gasto previsto para el año que viene representa un incremento del 10% frente al Presupuesto vigente, de $317.000 millones, y conserva una distribución similar entre las distintas áreas. La oficina a la que más fondos se le destinan (un 26%) es Ambiente y Desarrollo Sustentable, que dirige Julieta Migliavacca, con unos $92.500 millones. Le sigue Obras Públicas, a cargo de Luis Lobo Chaklian, con $73.500 millones (21%); Servicios Públicos, que maneja Luciano Chincarini y recibe un monto de $42.300 millones (12%); y General, que a través de la dirección de Rodrigo Gómez Tortosa manejará $35.300 millones (10%). El resto de reparticiones no supera el 5% del total, a excepción del Concejo Deliberante, al que se le atribuye el 6,18%.
El proyecto de Presupuesto 2026 contempla un 3% para el crédito adicional, por $11.100 millones y un 2% para obligaciones a cargo del tesoro, por $6.900 millones. En tanto, se girarán $19.100 millones para la Secretaría de Movilidad Urbana y $19.000 millones para Gobierno.
Análisis y tratamiento
Tras la reunión de Hacienda, el concejal y presidente de la comisión, Emiliano Vargas Aignasse (Peronismo de la Capital) destacó que el proyecto haya ingresado dentro de los plazos legislativos -fue presentado antes del 31 de octubre- y habló sobre las cifras. “Desde (que comenzó) la gestión de la intendenta Rossana Chahla que los presupuestos ingresan en tiempo y forma. Institucionalmente es algo que le reclamamos al intendente anterior, Germán Alfaro. Nosotros convocamos a una reunión extraordinaria para, como venimos haciendo en los últimos años, repartir copias a los miembros de la comisión y a los demás concejales a través de un pendrive”, indicó.
El análisis de ayer en el Concejo fue breve, dado que se plantea continuar la discusión una vez que los ediles revisen adecuadamente el proyecto enviado por la Intendencia. Según informó Vargas Aignasse, la fecha de la próxima reunión será el 17 de este mes, y allí se avanzará en detalle sobre cada ítem.
Posteriormente, la comisión convocará a funcionarios del Ejecutivo municipal para plantear dudas y debatir junto a los bloques políticos. “Es una reunión que siempre hacemos con el cuerpo de taquígrafos, donde los funcionarios exponen el presupuesto y luego, cada concejal, miembro o no de la comisión, les podrá hacer preguntas sobre cualquier punto”, dijo Vargas Aignasse.
El presidente del comité aseguró que no hay plazos de análisis establecido para el Presupuesto. “Todavía no tenemos una fecha prevista (de aprobación), porque tenemos que hacer un estudio serio, área por área”, aseveró.
Asimismo, el concejal peronista ofreció una mirada sobre el cálculo de erogaciones del año que viene. “Es un presupuesto absolutamente acorde, y de hecho es inferior a lo que fue la inflación del año: es una comparativa de un 10% cuando vemos que, por lo menos, habrá una inflación de entre el 30 y el 40%. Es un Presupuesto austero, donde vemos que hay una gestión que está trabajando de manera eficiente”, señaló.
Vargas Aignasse consideró que la ciudad debe funcionar con un presupuesto aprobado en tiempo y forma para empezar el año financiero en regla. “El municipio debe tener un presupuesto, y desde la comisión vamos a trabajar para que podamos llegar hasta fin de año (con el proyecto aprobado) y el año que viene no tengamos que utilizar un presupuesto reconvertido”, manifestó.
El año pasado, el Concejo Deliberante que preside Fernando Juri aprobó por unanimidad el proyecto de Presupuesto enviado por la gestión capitalina.
Cálculo participativo
En el Presupuesto 2026 se añaden los fondos que se destinarán a la ejecución del Presupuesto Participativo, una iniciativa por la cual los vecinos decidieron qué obras se realizarán en los 20 distritos de la ciudad. La votación pública en cada barrio se realizó en las últimas semanas, y luego los anteproyectos serán remitidos al cuerpo parlamentario para su revisión y aprobación. La Municipalidad distribuirá $5.200 millones en los trabajos seleccionados, que deberán completarse en el transcurso del año próximo.
Según lo dispone la ordenanza reglamentaria N° 5027/19, para los proyectos que se ejecuten en 2026 le corresponde el 2,5% de las erogaciones totales municipales. El programa comenzó con asambleas públicas en los barrios, informando acerca de la iniciativa y explicando cuáles eran los proyectos que podían llevarse a cabo, entre espacios socioambientales, deportivos culturales y espacios de innovación urbana. A su vez, en su segundo año de aplicación, la cifra ascenderá al 3,5% y, a partir del tercero, alcanzará al 5% del presupuesto.