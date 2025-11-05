San Miguel de Tucumán: el Concejo Deliberante comenzó el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2026

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán comenzó el tratamiento del proyecto de Presupuesto para 2026. La comisión de Hacienda y Presupuesto, encabezada por Emiliano Vargas Aigansse, mantuvo su primer encuentro en una convocatoria extraordinaria para el análisis del presupuesto remitido por la Intendencia.
"Desde la gestión de la Intendenta Rossana Chahla siempre se han tratado los presupuestos en tiempo y forma, es algo que reclamábamos al intendente anterior así que por eso ahora lo remarcamos. La Intendencia remitió el 31 de octubre el Proyecto de Presupuesto para el año que viene, fue girado ayer a la comisión así que por eso convocamos inmediatamente a una reunión extraordinaria para repartir copias a cada uno de los miembros de la comisión y a su vez está puesto a disposición para el trabajo de todos los concejales del cuerpo para su estudio pormenorizado", explicó Vargas Aignasse en rueda de prensa, cuando finalizó la reunión.
El presidente de la comisión de Hacienda detalló que el monto total del Presupuesto remitido por la Municipalidad asigna erogaciones por $ 349.783 millones, con un 93,78% para el Departamento Ejecutivo Municipal y un 6,18% para el Concejo Deliberante. "Hemos convocado a una nueva reunión de la comisión para el 17 de noviembre, dando tiempo para el estudio pormenorizado de cada concejal y luego avanzaremos en el debate área por área, secretaría por secretaría, estudiando cada partida y su imputación. Este en líneas generales es un presupuesto austero, razonable, que prevé un incremento del 10% respecto al del 2025 cuando se estima que la inflación de este año superará el 30%. Las áreas municipales que representan un mayor porcentaje del total de erogaciones lo representan el área de Medio Ambiente con el 26%; en Obras Públicas un 21%; en Servicios Públicos, un 12%; y para la Secretaría General aproximadamente el 10%", expuso Vargas Aignasse.
La comisión de Hacienda se completa con los concejales Gonzalo Carrillo Leito (vicepresidente), José María Canelada, José María Franco, Gastón Gómez y Alfredo Terán de Zavalía.
"Esperamos luego convocar a funcionarios municipales para poder realizar consultas, es una mecánica tomada desde hace algunos años. La fecha aun no fue definida pero esperamos poder convocarlos antes de dar dictamen y que este listo el tratamiento presupuestario para llevarlo al recinto antes de fin de año. Considero que es un presupuesto austero, absolutamente acorde a una gestión eficiente así que vamos a evaluarlo en profundidad. No puedo adelantar fechas pero lo razonable es poder tratarlo antes de fin de año, no podemos no darle un presupuesto al municipio», finalizó Vargas Aignasse.