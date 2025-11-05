San Miguel de Tucumán: el Concejo Deliberante comenzó el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2026

El presidente de la comisión de Hacienda detalló que el monto total del Presupuesto remitido por la Municipalidad asigna erogaciones por $ 349.783 millones, con un 93,78% para el Departamento Ejecutivo Municipal y un 6,18% para el Concejo Deliberante. "Hemos convocado a una nueva reunión de la comisión para el 17 de noviembre, dando tiempo para el estudio pormenorizado de cada concejal y luego avanzaremos en el debate área por área, secretaría por secretaría, estudiando cada partida y su imputación. Este en líneas generales es un presupuesto austero, razonable, que prevé un incremento del 10% respecto al del 2025 cuando se estima que la inflación de este año superará el 30%. Las áreas municipales que representan un mayor porcentaje del total de erogaciones lo representan el área de Medio Ambiente con el 26%; en Obras Públicas un 21%; en Servicios Públicos, un 12%; y para la Secretaría General aproximadamente el 10%", expuso Vargas Aignasse.