Escándalo en Chubut: denuncian que el municipio de Rawson cremó por error los restos de una mujer sepultada hace casi 50 años

Una denuncia conmociona a la ciudad de Rawson, en la provincia de Chubut. Lucía Fernández, vecina del lugar, asegura que los restos de su madre -fallecida hace casi medio siglo- fueron cremados por error en el cementerio municipal, sin que nadie le informara ni le pidiera autorización. Según relató, el municipio reconoció la equivocación, pero no ofreció explicaciones ni asumió responsabilidades.
Fernández contó que su madre murió el 6 de diciembre de 1977 y fue sepultada en el nicho “1ra. fila, N.º 160, fila 1, cuadro 2”, registrado bajo la partida municipal N.º 2.388. Desde entonces, dijo, mantuvo todos los pagos al día. Sin embargo, durante una visita al cementerio en diciembre del año pasado, se encontró con una escena inesperada: el nicho estaba ocupado por otra persona.
Sorprendida, acudió a la municipalidad en busca de respuestas. “Voy al municipio y me dicen que mi madre fue cremada con otro nombre. En una palabra, lo hicieron pensando que era otra persona”, escribió en un posteo de Facebook. La información, aseguró, le fue comunicada sin detalles ni documentación que acreditara lo ocurrido.
El desconcierto se transformó en indignación. Fernández denunció una grave irregularidad en la gestión del cementerio, y apuntó directamente a las autoridades locales. “Nadie sabe qué pasó con mi mamá, ni la directora de Servicios Públicos ni el jefe de Servicios Públicos pueden explicar lo inexplicable. El municipio nunca se expidió, solo silencio absoluto”, expresó.
De acuerdo con su testimonio, no recibió ningún aviso previo a la cremación, ni por teléfono, ni por carta, ni por ningún otro medio, pese a que los datos de contacto de la familia estaban actualizados. Por ello, inició acciones legales contra el Municipio de Rawson, en busca de respuestas sobre cómo se produjo la confusión que terminó con la incineración de los restos de su madre. “Mi sufrimiento es enorme. Pido a todos que cuiden a sus familiares para que a nadie más le ocurra”, sostuvo.
El caso no es aislado. Según informó Canal 12, otra vecina de Rawson, Verónica Escobar, denunció una situación similar: los restos de su hija Xiomara, fallecida hace 21 años, también fueron cremados sin autorización. Escobar aseguró que se enteró de lo ocurrido recién cuando visitó el cementerio y encontró el nicho vacío.
Al reclamar, recibió una explicación que agravó su indignación: el área de Servicios Públicos le dijo que se había publicado un aviso en el diario local y que la cremación se justificaba por una supuesta deuda. Sin embargo, la mujer afirmó que los pagos estaban al día y que la familia había dejado varios canales de contacto disponibles. “No me avisaron, no buscaron a su familia. Cuando reclamé, recién ahí empezaron a llamarse entre ellos para ver dónde estaban las cenizas”, contó.
Después de varios días de incertidumbre, las autoridades finalmente le entregaron las cenizas de su hija, aunque el proceso estuvo marcado por demoras y falta de información.
Hasta el momento, el municipio de Rawson no emitió ningún comunicado oficial para explicar qué sucedió en ninguno de los dos casos, ni detalló los procedimientos aplicados. La ausencia de respuestas alimentó el malestar entre los vecinos, que reclaman mayor control, transparencia y respeto por la memoria de sus seres queridos.
Ambas denuncias dejaron al descubierto un problema más amplio: la falta de protocolos claros en el manejo de restos en el cementerio municipal. Las confusiones en los registros, la ausencia de notificaciones y la aparente desorganización de los archivos abrieron un interrogante inquietante sobre el estado de otros nichos antiguos. En Rawson, la comunidad espera que las autoridades actúen con urgencia para evitar que la historia vuelva a repetirse.