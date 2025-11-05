Escándalo en Chubut: denuncian que el municipio de Rawson cremó por error los restos de una mujer sepultada hace casi 50 años

De acuerdo con su testimonio, no recibió ningún aviso previo a la cremación, ni por teléfono, ni por carta, ni por ningún otro medio, pese a que los datos de contacto de la familia estaban actualizados. Por ello, inició acciones legales contra el Municipio de Rawson, en busca de respuestas sobre cómo se produjo la confusión que terminó con la incineración de los restos de su madre. “Mi sufrimiento es enorme. Pido a todos que cuiden a sus familiares para que a nadie más le ocurra”, sostuvo.