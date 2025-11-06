Cómo se leen los daños balísticos en la ropa: testimonio de una criminalista

En una prenda agujereada por una bala hay mucho más que una escena violenta: hay física, hay química, hay huellas microscópicas. Eso demostró Oriana Núñez, licenciada en Criminalística, en la 32ª Jornada de Jóvenes Investigadores que se esta realizando en la Universidad Nacional de Tucumán. Su exposición, centrada en el análisis de daños balísticos en textiles mediante microscopía electrónica, abrió una puerta insospechada a un área de la ciencia forense poco explorada, pero crucial para esclarecer hechos delictivos.