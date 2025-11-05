Se viene una jornada decisiva: los horarios de mañana en el WTA 125 de Tucumán

El WTA 125 de Tucumán entra en su tramo decisivo y este jueves promete una jornada cargada de emociones en las canchas del Lawn Tennis Club. Con cruces atractivos en el cuadro principal y partidos de dobles que pueden definir semifinalistas, la acción comenzará desde las 16 y se extenderá hasta bien entrada la noche.
Cancha Central
Ekaterine Gorgodze (GEO) vs. Jazmín Ortenzi (ARG) - Desde las 16
Solana Sierra (ARG) vs. Carla Markus (ARG) - Desde las 18
Despina Papamichail (GRE) vs. Tina Smith (AUS) - A continuación
Monet/Pigossi vs. Markus/Urrutia - A continuación
Cancha 1
Jessica Pieri (ITA) vs. Oleksandra Oliynykova (UCR) - Desde las 16
Fossa Huego/Gorgodze vs. Tran/Zolotareva - Desde las 18
La jornada del jueves será clave para definir los nombres de las jugadoras que seguirán en carrera hacia las instancias decisivas del torneo. Con presencia argentina en ambas canchas y el atractivo adicional del duelo Sierra-Markus, el WTA 125 de Tucumán sigue consolidándose como una cita de alto nivel en el calendario sudamericano.