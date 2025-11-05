Secciones
Antonia Vergara Rivera sigue dando la nota: eliminó a Luisina Giovannini y avanzó a los cuartos del WTA 125 de Tucumán

Con apenas 18 años, la chilena venció por 7-6(8), 2-6 y 6-1 a la argentina en la cancha central del Lawn Tennis.

Antonia Rivera Vergara eliminó a Lourdes Carlé y a Luisina Giovannini. Antonia Rivera Vergara eliminó a Lourdes Carlé y a Luisina Giovannini. Prensa oficial.
Hace 15 Min

Antonia Vergara Rivera volvió a dar que hablar en el WTA 125 de Tucumán. La joven chilena de 18 años derrotó este miércoles a la argentina Luisina Giovannini por 7-6(8), 2-6 y 6-1, y avanzó a los cuartos de final tras una batalla de más de dos horas en la cancha central del Lawn Tennis Club.

El primer set fue una lucha de nervios e intensidad. Ambas jugadoras intercambiaron golpes largos desde el fondo, con un alto nivel de exigencia física. Giovannini llegó a tener chances de cerrar el parcial, pero la chilena mantuvo la calma y se impuso 8-6 en el tiebreak, mostrando temple en los momentos clave.

En el segundo, la argentina reaccionó con fuerza. Afinó la devolución, subió la efectividad con el primer servicio y quebró en los momentos justos para llevarse el set 6-2, dejando todo abierto para el tercero.

Sin embargo, el desenlace fue todo de Vergara Rivera. La chilena volvió a subir la intensidad, castigó con su derecha cruzada y aprovechó los errores no forzados de su rival para dominar el parcial decisivo por 6-1.

Las estadísticas reflejaron lo parejo del duelo: 89 puntos ganados para la chilena y 88 para la argentina. Giovannini sumó dos aces y un 58% de puntos ganados con el primer servicio, pero pagó caro las cinco dobles faltas y los seis quiebres sufridos. Vergara Rivera, más consistente en la devolución, ganó 43 puntos de recepción y aprovechó seis de las quince oportunidades de quiebre.

Con apenas 18 años, Antonia Vergara Rivera sigue confirmando que su ascenso en el circuito no es casualidad. En Tucumán, mostró madurez, temple y un tenis cada vez más completo. Su clasificación a los cuartos de final la consolida como una de las grandes revelaciones del torneo y una de las jóvenes figuras a seguir en el tenis sudamericano.

