Antonia Vergara Rivera sigue dando la nota: eliminó a Luisina Giovannini y avanzó a los cuartos del WTA 125 de Tucumán

Con apenas 18 años, Antonia Vergara Rivera sigue confirmando que su ascenso en el circuito no es casualidad. En Tucumán, mostró madurez, temple y un tenis cada vez más completo. Su clasificación a los cuartos de final la consolida como una de las grandes revelaciones del torneo y una de las jóvenes figuras a seguir en el tenis sudamericano.