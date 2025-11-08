Qué dice la psicología sobre las madres sobreprotectoras

Para promover un desarrollo saludable, los psicólogos coinciden en la importancia de equilibrar el cuidado con la autonomía. Establecer límites, permitir que el niño experimente el fracaso y se recupere de él, y alentarlo a enfrentar desafíos moderados son claves para fortalecer la confianza y la resiliencia. En palabras de los especialistas, es en esos errores seguros donde se aprende a crecer, adaptarse y descubrir el propio potencial. En cambio, cuando la protección es constante, el niño pierde la oportunidad de conocerse y de forjar la seguridad que necesita para la vida adulta.