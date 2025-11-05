Osvaldo Jaldo y comisionados comunales trazaron los desafíos para los próximos dos años de gestión

A su vez, el comisionado comunal de Ranchillos, Luis del Campo, definió el encuentro como un espacio de reconocimiento y fortalecimiento político. “Fue un mensaje claro y contundente de respaldo a las comunas, que somos la primera trinchera del gobierno. Hoy nos sentimos fortalecidos porque hay una política fuerte para el interior. Hace más de 50 años que no se veían las obras que estamos realizando ahora, gracias al liderazgo de Jaldo y Monteros”, sostuvo.