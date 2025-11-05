Expectativa en River: Marcelo Gallardo y Stefano Di Carlo convocaron una sorpresiva conferencia en medio de la crisis futbolística

Marcelo Gallardo vuelve a ocupar el centro de la escena en River. Después de suspender la conferencia tras la derrota con Gimnasia, “Muñeco” reaparecerá hoy ante la prensa a las 18 en la Sala de Sesiones del estadio Monumental. No lo hará solo: estará acompañado por Stefano Di Carlo, el flamante presidente que asumió el lunes, en lo que se espera sea el anuncio oficial de su continuidad hasta 2026.
El sorpresivo movimiento llega en medio de un contexto deportivo adverso y cuando comenzaban las especulaciones sobre su futuro, a solo cuatro días del Superclásico ante Boca en La Bombonera. River viene de caer en el Monumental y su situación en la tabla anual se complicó, con riesgo de quedar fuera de los puestos de clasificación directa a la Copa Libertadores. Sin embargo, el DT habría decidido romper con los rumores y confirmar su permanencia.
La decisión se habría gestado en la reunión privada que mantuvo con Di Carlo este martes, luego de que el nuevo presidente visitara al plantel en River Camp para transmitir calma y respaldo absoluto al cuerpo técnico. El encuentro, breve pero contundente, habría terminado de sellar un acuerdo que el club oficializará hoy. Desde el oficialismo siempre dejaron en claro que no imaginaban un 2026 sin Gallardo, y el nuevo ciclo presidencial comenzaría reafirmando esa postura.
La conferencia de esta tarde marcará la primera aparición pública del entrenador desde la eliminación ante Independiente Rivadavia en la Copa Argentina. Aquella noche, Gallardo había admitido que analizaría su continuidad al final de la temporada, pero los tiempos se aceleraron. La derrota frente a Gimnasia, el mal clima en el Monumental y la cercanía del duelo con Boca precipitaron una definición que, de concretarse, cambiará el ánimo puertas adentro.
River se juega mucho en los próximos días. Además del clásico, donde necesita ganar para sostener la pelea por un boleto directo a la Libertadores, buscará asegurar su clasificación a los playoffs del Torneo Clausura. En paralelo, la nueva gestión de Di Carlo, que fue electo con más del 60% de los votos, empieza su mandato con un gesto de respaldo y unidad en medio de la tormenta.
“Obviamente el liderazgo y el CEO del área de fútbol es Marcelo Gallardo, de manera total y exclusiva”, había dicho el dirigente durante su campaña. Esa frase, que entonces sonaba a promesa, hoy se materializaría en un anuncio que sorprende por su momento y su simbolismo: Gallardo sigue siendo el proyecto.