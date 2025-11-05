Expectativa en River: Marcelo Gallardo y Stefano Di Carlo convocaron una sorpresiva conferencia en medio de la crisis futbolística

El sorpresivo movimiento llega en medio de un contexto deportivo adverso y cuando comenzaban las especulaciones sobre su futuro, a solo cuatro días del Superclásico ante Boca en La Bombonera. River viene de caer en el Monumental y su situación en la tabla anual se complicó, con riesgo de quedar fuera de los puestos de clasificación directa a la Copa Libertadores. Sin embargo, el DT habría decidido romper con los rumores y confirmar su permanencia.