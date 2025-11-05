Marcelo Gallardo analiza variantes de cara a un Boca-River fundamental

Por otro lado, Driussi aún se recupera de una distensión en su isquiotibial izquierdo - la misma zona en la que ya sufrió un desgarro - y es duda para el clásico. "Cachete", por su parte, arrastra un esguince en su rodilla derecha y será exigido en los próximos días para evaluar su situación. No se descarta la presencia de ninguno de los dos jugadores, que incluso podrían apurar su recuperación para no perderse el duelo clave.