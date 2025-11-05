Marcelo Gallardo analiza variantes de cara a un Boca-River fundamental

Los resultados no acompañan a Riveren la última recta del año. El "Millonario" sólo ganó dos de sus últimos ocho encuentros, y en el camino quedó eliminado en Copa Argentina y Copa Libertadores. Y la situación podría agravarse aún más: si no vence a Boca en su visita a la Bombonera este domingo desde las 16.30, por la penúltima fecha de la Liga Profesional, su participación en la máxima cita continental del próximo año también podría verse comprometida.
Es por eso que Marcelo Gallardo sabe que este superclásico tiene mucho más en juego que una rivalidad. ¿La buena noticia? Ya sabe lo que es ganarle al "Xeneize" en su casa. El "Muñeco" visitó el estadio de La Ribera en 12 oportunidades, que dejaron un saldo de tres victorias seis empates y tres derrotas para los de Núñez.
El entrenador debe analizar variantes considerando tres bajas sensibles, como lo son los casos de Facundo Colidio, Sebastian Driussi y Gonzalo Montiel. El ex Tigre se retiró se retiró durante el partido ante Gimnasia, y los estudios médicos confirmaron lo peor: un desgarro que al menos dejará al delantero tres semanas afuera de las canchas.
Por otro lado, Driussi aún se recupera de una distensión en su isquiotibial izquierdo - la misma zona en la que ya sufrió un desgarro - y es duda para el clásico. "Cachete", por su parte, arrastra un esguince en su rodilla derecha y será exigido en los próximos días para evaluar su situación. No se descarta la presencia de ninguno de los dos jugadores, que incluso podrían apurar su recuperación para no perderse el duelo clave.
Las alternativas que considera Gallardo para enfrentar a Boca
Ante la necesidad de un resultado positivo y el panorama incierto de bajas, el "Muñeco" considera meter mano en el equipo e incluso podría modificar el esquema. En caso de que Driussi no pueda acompañar a Maximiliano Salas en el ataque, el entrenador evalúa disponer una línea de cinco defensores en La Bombonera, con Lautaro Rivero y Lucas Martínez Quarta como fijas en la zaga central y el posible retroceso de Juan Carlos Portillo a la defensa.
¿En que beneficiaría tácticamente a Gallardo esta línea de cinco? En primera instancia, contener al doble nueve "xeneize": Miguel Merentiel y Milton Giménez. A su vez, sumar un nuevo defensor a la última línea le permitiría liberar a Marcos Acuña y Fabricio Bustos por las bandas, y soltar con libertad a los volantes centrales para que logren pisar el área rival.
La buena noticia para los "millonarios" es que la línea de cinco ya dejó buenos antecedentes en La Bombonera, cuando en septiembre de 2024 River venció al conjunto azul y oro a domicilio. En aquella oportunidad el marcador fue 1-0 a favor de los dirigidos por Gallardo, con un tanto de Manuel Lanzini.