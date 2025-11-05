Una diseñadora reflexiona sobre cómo formar profesionales frente a la crisis ambiental

JORNADA DE JÓVENES INVESTIGADORES. Gina Crespi expuso su trabajo sobre formación universitaria y sostenibilidad en la reunión de Jóvenes Investigadores. / LA GACETA, MARIA JOSE MONTEROS
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánUniversidad Nacional de TucumánFacultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de TucumánFacultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de TucumánFacultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de TucumánJóvenes
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular