Las “Naranjas” viajan a Junín con ilusión y crecimiento: “Queremos seguir construyendo el rugby femenino”

El rugby femenino tucumano vive un momento de expansión. Con más jugadoras, más competencia y una identidad que se consolida, las “Naranjas” afrontarán una nueva prueba en Junín, donde se disputará el Encuentro de Selecciones de Rugby Femenino XII del 6 al 9 de noviembre.
El plantel de Tucumán, integrado por 18 jugadoras, combina experiencia y juventud: Camila Álvarez Costas, María Candelaria Robles, Katherina Flavia Cattaneo, Noelia Argüello Agüero, Maira Herrera, Rita Cazorla, Camila Cardozo, Morena Costilla, Azul Medina, Aylen Grima, Abril Romero, Candela Casola, Florencia Marín, Geovana Bortolozzo, Mayra Albornoz, Karem Fernández Guardia, Mercedes Hernández y Victoria Giardelli representarán a la provincia.
El equipo estará dirigido por Silvana Gabriela Castro, referente del rugby femenino tucumano y entrenadora también de Cardenales, junto con Emmanuel Galías como colaborador. El preparador físico será Álvaro Abregú y la manager Alejandra Lescano.
Un debut exigente
Las "Naranjas" integrarán la Zona B y debutarán el viernes 7 de noviembre a las 9:50 frente a Córdoba. Luego, volverán a presentarse a las 13:10 contra Cuyo. Las instancias finales se jugarán el domingo 9, con semifinales desde las 9 y la gran final prevista para las 12:20.
“Llegamos con mucha ilusión y una preparación seria. El grupo viene trabajando con compromiso, creciendo en cada entrenamiento y fortaleciendo nuestra identidad. Pretendemos llegar unidas, enfocadas y con ganas de seguir construyendo el camino del rugby femenino tucumano”, aseguró Silvana Castro, quien destacó que el objetivo principal será “competir de igual a igual y medirnos con los mejores para seguir elevando nuestro nivel”.
Más jugadoras, más competencia
Durante la conferencia de prensa previa a la final del Regional del NOA, Javier Budeguer, presidente de la Unión de Rugby de Tucumán, contó que 20 nuevas jugadoras se sumaron recientemente a los clubes competitivos de la provincia.
Castro interpretó ese crecimiento como el resultado de un trabajo constante y de base. “Esto es fruto de un trabajo sostenido en varios clubes. Si se visibilizara más nuestro esfuerzo diario, el crecimiento sería aún mayor. El rugby femenino necesita proyectos claros y un acompañamiento firme de la Unión. Muchos clubes queremos empujar y espero que eso se contagie”, afirmó.
Además, subrayó que la evolución se construye “con tiempo, sacrificio y unión”, y destacó el rol que cumple Cardenales como núcleo de desarrollo. “Se generaron espacios de entrenamiento que hoy funcionan muy bien en Cardenales. Yo, por mi parte, me capacito constantemente para estar a la altura y trabajar junto a los clubes. La identidad y la pasión tucumana también juegan su rol: acá se entrena fuerte, se compite y se sueña en grande”.
El presente de Cardenales, reciente campeón del Nacional de Clubes Copa VISA Macro 2025 tras vencer 22-5 a Las Águilas, es una muestra del nivel alcanzado. “Ser entrenadora de Cardenales es un orgullo inmensurable. Este grupo rompe estándares: no tiene techo, se desafía y crece. Su sacrificio y sus logros elevan la vara para todas, inspiran a las jóvenes y muestran que Tucumán tiene nivel y proyección para rato”, destacó Castro.
Mirada al futuro
El objetivo de la entrenadora es claro: consolidar un proceso que trascienda los resultados. “Mi meta es seguir aportando al crecimiento del rugby femenino tucumano, formar jugadoras completas y acompañar para que más chicas tengan oportunidades. Sueño con ver a Tucumán cada vez más fuerte, con más competencia y protagonismo. Que el rugby nos siga transformando como personas”, concluyó.