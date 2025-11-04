River, lleno de dudas antes del superclásico: cómo están Montiel y Driussi y qué cambia sin Colidio

Marcelo Gallardo volvió a encabezar la mañana en el River Camp, como ocurre casi todos los días. A las 8 ya estaba en Ezeiza junto a su cuerpo técnico, abriendo una semana particular por donde se la mire. River atraviesa uno de los momentos más delicados de su ciclo y el próximo compromiso es nada menos que el superclásico en La Bombonera. En Núñez todos coinciden en que ese partido no se juega el domingo, sino desde ahora, en cada entrenamiento y en cada charla puertas adentro.