Secciones
SociedadActualidad

Minimalismo chic: por qué los lentes pequeños son el accesorio más elegante del verano 2026

El objetivo es que el accesorio sume elegancia y personalidad, pero sin robar todo el protagonismo del rostro.

Minimalismo chic: por qué los lentes pequeños son el accesorio más elegante del verano 2026
Hace 7 Hs

Estos accesorios destacan por sus líneas rectas y un estilo minimalista. Carecen de adornos o detalles excesivos que recarguen el rostro. Los elementos metálicos son discretos y las varillas, finas, añaden un toque de estilo sin saturar la imagen.

Estas son las camisas más frescas que marcarán la tendencia en el verano 2026

Estas son las camisas más frescas que marcarán la tendencia en el verano 2026

La principal diferencia de estos lentes radica en su proporción. El diseño acompaña y realza la mirada, en lugar de taparla o dominarla completamente. El objetivo es que el accesorio sume elegancia y personalidad, pero sin robar todo el protagonismo del rostro.

Consejos para elegir tus lentes de sol este verano

usca siempre un marco que complemente de manera armoniosa tus facciones naturales. El diseño debe realzar tus rasgos sin opacarlos. Evita aquellos modelos que dominan o esconden tu rostro.

Para asegurar versatilidad, apuesta por la elección de tonos neutros o translúcidos. Estos colores combinan fácilmente con la mayoría de tu vestuario. Así podrás integrar tus lentes a cualquier look sin complicaciones.

Cuidarte de los rayos UV con la moda

Nunca olvides priorizar la protección UV y la comodidad. La apariencia estética y la moda no reemplazan el cuidado esencial de tus ojos. Asegúrate de que los lentes te resulten agradables al usarlos durante todo el día.

Finalmente, elige líneas minimalistas y detalles muy sutiles. Estos elementos son clave para sumar elegancia a tu estilo sin necesidad de un gran esfuerzo. Prioriza la sofisticación por encima de lo recargado.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Alperovich envía tarjeta digital a los invitados a su boda
1

Alperovich envía tarjeta digital a los invitados a su boda

El tucumano Juan Jesús Piero Pinna, “El farón del pollo”, fue condenado a 10 años de prisión por matar a un hombre en una fiesta
2

El tucumano Juan Jesús Piero Pinna, “El farón del pollo”, fue condenado a 10 años de prisión por matar a un hombre en una fiesta

Legisladora investigada: pese a estar de licencia, Sandra Figueroa reapareció en la Cámara
3

Legisladora investigada: pese a estar de licencia, Sandra Figueroa reapareció en la Cámara

Las 11 muertes del peronismo
4

Las 11 muertes del peronismo

Hubo acuerdo en San Miguel de Tucumán y se levantó el paro de UTA
5

Hubo acuerdo en San Miguel de Tucumán y se levantó el paro de UTA

Empleados municipales de Tafí Viejo anunciaron paro y movilización por tiempo indefinido
6

Empleados municipales de Tafí Viejo anunciaron paro y movilización por tiempo indefinido

Más Noticias
Este hábito nocturno es muy común y puede elevar tu presión arterial, según los cardiólgos

Este hábito nocturno es muy común y puede elevar tu presión arterial, según los cardiólgos

ARCA subastará bicicletas mountain bike desde los $50.000

ARCA subastará bicicletas mountain bike desde los $50.000

Test de personalidad: lo primero que veas en la imagen revelará tu nivel de inteligencia emocional

Test de personalidad: lo primero que veas en la imagen revelará tu nivel de inteligencia emocional

Aumenta la movilidad para jubilaciones y asignaciones en noviembre: de cuánto será el incremento

Aumenta la movilidad para jubilaciones y asignaciones en noviembre: de cuánto será el incremento

Tormentas, lluvias y vientos de hasta 90 km/h: rige la alerta amarilla y naranja en seis provincias del país

Tormentas, lluvias y vientos de hasta 90 km/h: rige la alerta amarilla y naranja en seis provincias del país

Fórmula 1: desde dónde partirá Franco Colapinto la carrera Sprint del GP de Brasil

Fórmula 1: desde dónde partirá Franco Colapinto la carrera Sprint del GP de Brasil

Alperovich envía tarjeta digital a los invitados a su boda

Alperovich envía tarjeta digital a los invitados a su boda

Colapinto en el GP de Brasil: a qué hora corre el piloto argentino

Colapinto en el GP de Brasil: a qué hora corre el piloto argentino

Comentarios