La particular forma en que el gobernador de California celebró las victorias demócratas en EEUU

El gobernador de California, Gavin Newsom, encontró una manera peculiar de celebrar las victorias demócratas de este martes: una serie de memes creados con inteligencia artificial en los que el presidente Donald Trump aparece convertido en un bebé que llora, toma la mamadera y recibe ayuda del propio Newsom para comer fideos mientras usa un babero.
Live look at Trump this morning, whining about California pic.twitter.com/jLJNR2nidn— Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) November 4, 2025
Las imágenes, que se viralizaron en cuestión de horas, se transformaron en el capítulo más inesperado de la guerra política que ambos vienen librando desde que el magnate republicano volvió a la Casa Blanca.
En una de las piezas más compartidas, se ve a un “baby Trump” empujado en cochecito por Newsom. En otra, el gobernador le da de comer con cuchara, mientras el pequeño presidente se ensucia con salsa y baba.
El tono irónico contrastó con el dramatismo que todavía flotaba tras las elecciones: los demócratas recuperaron las gobernaciones de Virginia y Nueva Jersey y sumaron una victoria resonante en la ciudad de Nueva York, donde el socialista Zohran Mamdani se convirtió en el primer alcalde musulmán de la ciudad. Para Trump, fue un triple golpe político.