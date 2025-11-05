México: detienen a un hombre por acosar y manosear a la presidenta Claudia Sheinbaum en pleno acto público

Un hombre fue detenido este martes en Ciudad de México luego de acosar y tocar sin consentimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum mientras saludaba a ciudadanos en el centro histórico.
El incidente ocurrió durante un acto callejero y quedó registrado en videos que circularon en redes sociales.
Según testigos y las imágenes difundidas, el agresor se acercó desde detrás de la mandataria, la abrazó por la espalda y colocó las manos en su torso, antes de ser rápidamente apartado por los escoltas. El individuo fue identificado y trasladado a una dependencia policial, mientras la seguridad presidencial reforzó el operativo en la zona.
Repudio del Gobierno de México
La Secretaría de las Mujeres condenó el ataque en un comunicado publicado en Facebook, donde remarcó que “ninguna mujer está exenta de vivir acoso sexual” en el país.
“La cercanía de la presidenta con el pueblo de México no puede interpretarse como una ocasión para invadir su espacio personal, ni para cometer ningún tipo de contacto físico sin consentimiento”, señaló la institución.
El organismo pidió a los hombres comprender que este tipo de actos constituyen un delito y llamó a las víctimas a denunciar la violencia de género para “alcanzar justicia y generar un cambio cultural”.
“Las mujeres, adolescentes y niñas no se tocan”
La Secretaría exhortó a los medios de comunicación a no reproducir contenido que revictimice a mujeres o niñas, y subrayó la importancia del respeto como “la primera forma de cuidado”.
“¡Las mujeres, adolescentes y niñas no se tocan!”, concluyó el comunicado.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más del 70% de las mujeres mexicanas mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de violencia, y casi la mitad ha sido víctima de violencia sexual.
Ciudad de México se ubica como la segunda entidad con mayor cantidad de casos, solo detrás del Estado de México.