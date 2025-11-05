Cirujanos realizaron una operación ocular a 4.000 kilómetros de distancia con un brazo robótico en China

Una cirugía inédita marcó un nuevo avance en la medicina y la tecnología en China. Un grupo de cirujanos realizó este martes una inyección retinal a 4.000 kilómetros de distancia, utilizando un brazo robótico controlado por tecnología 5G.
El equipo médico se encontraba en la ciudad sureña de Guangzhou, mientras que el paciente fue intervenido en un hospital de Urumqi, en la región autónoma de Sinkiang, al noroeste del país.
Según informó la Oficina de Información del Consejo de Estado de China (SCIO), la operación fue ejecutada con precisión micrométrica y representó “un avance significativo en el uso de la tecnología para superar la brecha de recursos médicos entre las regiones costeras desarrolladas y las zonas remotas”, según difundió la agencia estatal Xinhua.
Una operación milimétrica y sin errores
La intervención consistió en una inyección retinal, una técnica microquirúrgica destinada a salvar la visión de pacientes con enfermedades que pueden provocar ceguera, como la hemorragia submacular.
El procedimiento se desarrolló en varias etapas: primero se colocó el brazo robótico y una aguja microscópica en el ojo del paciente. Luego, los cirujanos en Guangzhou tomaron el control remoto del robot y guiaron la aguja hasta la superficie de la retina. Una vez allí, realizaron la perforación con la profundidad exacta y aplicaron el medicamento.
Toda la operación duró menos de siete minutos, tiempo durante el cual la red 5G se mantuvo estable y el brazo robótico respondió sin temblores ni retrasos, demostrando la fiabilidad del sistema.
“Esta cirugía clínica marca un salto clave de la viabilidad a la practicidad en el campo de la cirugía oftálmica remota de alta precisión en China”, destacó Lin Haotian, líder del proyecto e investigador del Centro Oftalmológico Zhongshan de la Universidad Sun Yat-sen.
Tecnología al servicio de la salud
El uso de tecnología 5G en procedimientos quirúrgicos a distancia permite ampliar el acceso a tratamientos especializados en regiones donde los recursos médicos son limitados. Para las autoridades sanitarias chinas, este tipo de desarrollos constituye un paso decisivo hacia un sistema de salud más equitativo y conectado.
El avance también se enmarca en una tendencia global de expansión de la cirugía remota asistida por robots. En junio del año pasado, se llevó a cabo por primera vez una operación en la que el médico y el paciente se encontraban en continentes distintos: un cirujano en Roma, Italia, intervino a un paciente en Beijing, China, separados por más de 8.000 kilómetros.
En esa ocasión, el doctor Zhang Xu, jefe de Urología del Hospital General del Ejército Popular de Liberación, utilizó una consola quirúrgica para observar al paciente en tiempo real y manipular brazos robóticos con los que eliminó tejido canceroso de la próstata.
Al igual que la intervención oftálmica de este martes, aquella operación fue posible gracias a la combinación de redes 5G y conexiones de fibra óptica, que garantizan velocidad, estabilidad y precisión milimétrica en las maniobras.
Estos avances consolidan a China como uno de los países líderes en cirugía remota de alta complejidad, un campo que promete revolucionar el acceso a la salud en zonas rurales y transformar el futuro de la medicina global.