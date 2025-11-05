Cirujanos realizaron una operación ocular a 4.000 kilómetros de distancia con un brazo robótico en China

El avance también se enmarca en una tendencia global de expansión de la cirugía remota asistida por robots. En junio del año pasado, se llevó a cabo por primera vez una operación en la que el médico y el paciente se encontraban en continentes distintos: un cirujano en Roma, Italia, intervino a un paciente en Beijing, China, separados por más de 8.000 kilómetros.