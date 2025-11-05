Secciones
SociedadActualidad

Coleccionistas buscan esta moneda de 10 centavos y podría estar en tu casa: ¿cuál es la recompensa?

El mercado activo que gira alrededor de piezas raras o con errores de impresión propicia que alcancen altos valores en subastas especializadas.

Coleccionistas buscan esta moneda de 10 centavos y podría estar en tu casa: ¿cuál es la recompensa?
Hace 2 Hs

El universo de la numismática no deja de deslumbrar con hallazgos capaces de transformar una simple pieza antigua en un objeto de gran valoración. Esta disciplina estudia y colecciona monedas, billetes y otros elementos relacionados con el dinero. Posee un valor histórico, cultural y económico profundo, pues mediante las divisas se exploran aspectos políticos, sociales y artísticos de diversas épocas y regiones. El mercado activo que gira alrededor de piezas raras o con errores de impresión propicia que alcancen altos valores en subastas especializadas.

Se agotaron las monedas del Banco Central en homenaje al gol de Maradona a Inglaterra

Se agotaron las monedas del Banco Central en homenaje al gol de Maradona a Inglaterra

Actualmente, existe una intensa búsqueda por una moneda específica de 10 centavos emitida en Argentina durante el año 1946, la cual despierta mucho interés entre coleccionistas. Pese a su bajo valor nominal original, expertos y coleccionistas ofrecen sumas muy elevadas por ejemplares que presentan características particulares. El precio de esta moneda en el mercado especializado podría alcanzar los $150.000, siempre que reúna condiciones específicas de conservación y fabricación. Es por esto que revisar el fondo del cajón se transforma en una tarea potencialmente lucrativa.

Coleccionistas buscan esta moneda de 10 centavos y podría estar en tu casa: ¿cuál es la recompensa?

Cómo saber si tenes una de las monedas que valen miles de pesos

Determinar el valor de estos ejemplares antiguos requiere la consulta directa con especialistas en la numismática o la visita a ferias específicas. Se deben buscar detalles que transforman estas piezas en verdaderas joyas, como acuñaciones especiales, series limitadas o símbolos poco comunes. Es fundamental que los objetos se conserven limpios, sin oxidación ni rayaduras, y que se mantengan protegidos de la humedad para obtener el máximo precio.

La valoración elevada se debe usualmente a errores de fabricación que no se repiten en todas las unidades de una serie, lo cual genera furor en el mercado. En el caso de la moneda argentina de 1946, los expertos detectaron fallas visibles en el diseño, especialmente en el lado que muestra la figura de una vaca. Estos defectos incluyen una anomalía en el reverso, un error notable en la boca del animal y una alteración perceptible en la zona inferior izquierda del diseño.

Cómo vender una de las monedas que buscan los coleccionistas

Si alguien desea vender piezas extrañas, existen múltiples opciones disponibles, tanto en línea como presenciales. Recurrir a especialistas o asociaciones dedicadas al coleccionismo resulta el camino más seguro para salir de dudas sobre el valor real de un objeto. También se sugiere visitar ferias especializadas, donde regularmente se realizan tasaciones y se intercambian los ejemplares de interés.

Grupos en plataformas digitales y redes sociales sirven para efectuar tasaciones e intercambios rápidos entre interesados de todo el país. Sitios web de comercio electrónico, como Mercado Libre, exhiben publicaciones que muestran precios de referencia para conocer el interés actual del mercado. Una moneda antigua olvidada se transforma a menudo en una fuente de ingresos significativa, cuyo monto supera con creces su valor nominal original.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Adiós a las contraseñas: WhatsApp suma biometría para proteger tus chats

Adiós a las contraseñas: WhatsApp suma biometría para proteger tus chats

El truco viral de una influencer para limpiar el baño sin esfuerzo

El truco viral de una influencer para limpiar el baño sin esfuerzo

¿Por qué recomiendan tirar orégano en el desagüe?: el extraño truco que soluciona un gran problema en el hogar

¿Por qué recomiendan tirar orégano en el desagüe?: el extraño truco que soluciona un gran problema en el hogar

Siete trucos y hábitos alimenticios para llegar al verano en forma y con energía

Siete trucos y hábitos alimenticios para llegar al verano en forma y con energía

Dominadas en barra en casa: la técnica para ganar músculo sin salir de tu hogar

Dominadas en barra en casa: la técnica para ganar músculo sin salir de tu hogar

Lo más popular
El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla
1

El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla

Causa cuadernos: desde prisión, Cristina Kirchner vuelve al banquillo de los acusados
2

Causa cuadernos: desde prisión, Cristina Kirchner vuelve al banquillo de los acusados

Lisandro Catalán regresa a Tucumán y se pone al hombro el “plan 2027”
3

Lisandro Catalán regresa a Tucumán y se pone al hombro el “plan 2027”

Reforma política: qué se dijo en la reunión de Acevedo con ex intendentes
4

Reforma política: qué se dijo en la reunión de Acevedo con ex intendentes

Por corrupción, los controles de Gendarmería generan dudas en el NOA
5

Por corrupción, los controles de Gendarmería generan dudas en el NOA

Cayó una avioneta con droga a menos de 50 kilómetros de Tucumán
6

Cayó una avioneta con droga a menos de 50 kilómetros de Tucumán

Más Noticias
Tres provincias están en alerta por fuertes tormentas: ¿dónde podría caer granizo?

Tres provincias están en alerta por fuertes tormentas: ¿dónde podría caer granizo?

El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla

El titular del Tribunal de Cuentas denunció a Chahla

Fiesta Nacional del Sánguche Milanesa: fecha, entradas y cartelera de espectáculos

Fiesta Nacional del Sánguche Milanesa: fecha, entradas y cartelera de espectáculos

Nueve provincias bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas y viento zonda

Nueve provincias bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas y viento zonda

Chau riñonera: la prenda que será tendencia en el verano 2026 y pocos los saben

Chau riñonera: la prenda que será tendencia en el verano 2026 y pocos los saben

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes: ¿en que zonas podría caer granizo?

Hay alerta amarilla por tormentas fuertes: ¿en que zonas podría caer granizo?

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Alerta meteorológica por abundante caída de agua y vientos de hasta 90 km/h

Harán castraciones gratuitas a mascotas entre el 3 y el 7 de noviembre

Harán castraciones gratuitas a mascotas entre el 3 y el 7 de noviembre

Comentarios