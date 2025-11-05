Luna llena de noviembre: cómo es el ritual de la miel para atraer abundancia y manifestar todos tus deseos

Con la llegada de la imponente Luna Llena de noviembre, el cosmos nos ofrece una ventana de intensa energía para el cierre de ciclos y la manifestación de nuevos deseos. Esta fase lunar es considerada un momento ideal para enfocar nuestras intenciones en la estabilidad, la prosperidad material y el bienestar. Entre las prácticas más populares para sintonizar con esta vibración de crecimiento, destaca el ancestral ritual de la miel.