¿Quién es Jonathan Bailey?: "el hombre más sexy del mundo" de 2025

La historia de Jonathan Bailey

Jonathan Bailey, estrella de la actuación, no reveló su homosexualidad a familiares y amigos hasta pasados los 20 años. Esta tardanza estuvo motivada por el comentario de un colega actor, quien le advirtió: "Hay dos cosas que no queremos saber: si eres alcohólico o si eres gay". En una entrevista con la revista GQ, Bailey confesó que estas palabras, viniendo de alguien en una posición de poder, le hicieron creer que su felicidad dependía de parecer heterosexual. Sin embargo, con el tiempo, su perspectiva cambió radicalmente, llevándolo a la firme conclusión de que priorizaba su autenticidad. "Pensé: "Que le den". Prefiero darle la mano a mi novio en público... antes que por conseguir un papel", afirmó, eligiendo vivir su vida sin miedo a las consecuencias profesionales.