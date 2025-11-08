¿Quién es Jonathan Bailey?: "el hombre más sexy del mundo" de 2025

Jonathan Bailey, conocido mundialmente por sus roles en Bridgerton y Wicked, recibió la mención de ser el “Hombre más sexy del mundo 2025". Eso no es todo, adicionalmente es el primer hombre abiertamente gay en recibir este título.
"Resulta evidente por qué este actor inglés de 37 años, rebosante de encanto, ingenio y una belleza casi injusta, se ha convertido en una de las estrellas más irresistibles de Hollywood", prédica el artículo donde un redactor de la revista se reunió con el actor en una playa al sur de Londres. Ahí, el actor nadó en el océano y posó para las famosas fotos publicadas el día de ayer, 4 de noviembre.
La historia de Jonathan Bailey
Jonathan Bailey, estrella de la actuación, no reveló su homosexualidad a familiares y amigos hasta pasados los 20 años. Esta tardanza estuvo motivada por el comentario de un colega actor, quien le advirtió: "Hay dos cosas que no queremos saber: si eres alcohólico o si eres gay". En una entrevista con la revista GQ, Bailey confesó que estas palabras, viniendo de alguien en una posición de poder, le hicieron creer que su felicidad dependía de parecer heterosexual. Sin embargo, con el tiempo, su perspectiva cambió radicalmente, llevándolo a la firme conclusión de que priorizaba su autenticidad. "Pensé: "Que le den". Prefiero darle la mano a mi novio en público... antes que por conseguir un papel", afirmó, eligiendo vivir su vida sin miedo a las consecuencias profesionales.
El actor británico es conocido por ser muy celoso de su vida privada, aunque se le ha relacionado con James Ellis. Si bien nunca confirmaron una relación públicamente, fueron fotografiados cenando juntos en Londres y compartieron un beso en los Premios Olivier de 2019, después de que Bailey ganara un premio. En cuanto a sus orígenes, el camino de Jonathan Bailey hacia la interpretación fue poco convencional. Creció en un pueblo de Oxfordshire, lejos del circuito de contactos habitual, y supo que quería ser actor a los seis años tras ver la obra Oliver!.
A diferencia de muchos grandes actores ingleses, Jonathan Bailey no asistió a una escuela de arte dramático. Sus inicios fueron modestos; se crio con sus padres y tres hermanos en un entorno rural que, aunque no era un centro de contactos, le proporcionó una infancia feliz. El actor, que recordó en The Guardian haber crecido "haciendo pasteles de barro en la calle," se matriculó posteriormente en la Open University, una universidad pública británica donde la mayoría de los estudiantes cursan sus estudios a distancia.
Qué dijo Jonathan Bailey sobre ser "El hombre más sexy del mundo"
El galan de televisión reaccionó sorprendido y humilde la situación: "Es un gran honor. Obviamente me siento increíblemente halagada. Y es totalmente absurdo. [ Risas ] Ha sido un secreto, así que estoy muy emocionada de que mis amigos y familiares se enteren."
El periodista de People, incredulo, repregunto, "¿De verdad no lo dijiste a nadie?". Y "el hombre más sexy del mundo" confirmó "Se lo conté a mi perro Benson [que lo acompañó al rodaje]. Pero no, no lo he hecho. ¿Cómo se escribe... NDA?".