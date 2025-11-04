Jonathan Bailey, el actor de "Bridgerton", fue elegido como el hombre más sexy del mundo

El carisma, la elegancia y el talento de Jonathan Bailey conquistaron a Hollywood y al público. La revista People lo eligió como el hombre más sexy del mundo en 2025, convirtiéndolo en el primer actor abiertamente homosexual en obtener este reconocimiento desde que la publicación comenzó a otorgarlo en 1985.
A sus 37 años, el actor británico, conocido por su papel de Anthony Bridgerton en la exitosa serie de Netflix Bridgerton y por su interpretación en el musical Wicked, sucede en el título a John Krasinski (2024), Patrick Dempsey (2023) y Chris Evans (2022).
La revista destacó a Bailey como una de las estrellas “más irresistibles de Hollywood”, describiéndolo como un artista “rebosante de encanto e ingenio, con una apariencia casi injustamente atractiva”.
El propio actor reveló la noticia el lunes por la noche durante su participación en el programa The Tonight Show de Jimmy Fallon, donde confesó entre risas que ser elegido el hombre más sexy del mundo es “el honor de su vida”.
“Obviamente, me siento increíblemente halagado. Y es completamente absurdo”, comentó con humor.
“Me entusiasma que People haya invitado a alguien —que haya otorgado este honor a alguien que realmente sabe apreciar el valor de un hombre sexy—”, añadió entre risas.
Bailey recibió la noticia a comienzos de año, mientras interpretaba la obra Ricardo II de Shakespeare en Londres. Y asegura que no le resultó difícil mantener el secreto:
“La gente no te va preguntando ‘¿lo eres?’”, bromeó.
Sin embargo, reconoce que sus amigos fueron los más sorprendidos: “Estarán furiosos porque no se los conté. Y luego gritarán de alegría. Me han visto crecer. Detrás de la máscara de ser identificado como un hombre sexy hay otras verdades que ellos conocen y han presenciado. Ellos saben los secretos”.
En el reportaje de People, Bailey aparece en la playa junto a su perro Benson, con quien comparte la portada de la revista. “En este momento me siento increíblemente afortunado”, confiesa el actor, quien además admite que algún día le gustaría ser padre, “si los planetas se alinean”.
Entre sus próximos estrenos figura “Wicked: For Good”, la segunda parte del exitoso musical Wicked, que llegará a los cines el 21 de noviembre en Estados Unidos, donde interpretará al príncipe Fiyero.
Más allá del glamour y la fama, Bailey se ha destacado por su compromiso social. En 2024 fundó su propia organización benéfica, The Shameless Fund, destinada a apoyar a la comunidad LGBTQ+. En la entrevista con People, reflexionó sobre la importancia de la representación y la solidaridad:
“Hay mucha gente que quiere hacer cosas brillantes y siente que no puede. Sé que el sector LGBT está bajo una amenaza inmensa en este momento. Así que ha sido increíble conocer a personas que tienen la experiencia y ver un potencial con el que yo solo podía soñar”.
El actor, que confesó que su primer “crush” famoso fue el príncipe Eric de La sirenita, se suma así a una lista de figuras emblemáticas que han ostentado el título desde Mel Gibson, el primer elegido por People hace cuatro décadas.
Con humor, autenticidad y una sonrisa que desarma, Jonathan Bailey no solo conquistó el título del “hombre más sexy del mundo”, sino que también se consolidó como un símbolo de visibilidad, diversidad y orgullo en la industria del entretenimiento.