Tres provincias están en alerta por fuertes tormentas: ¿dónde podría caer granizo?

El oeste argentino experimentará en las próximas horas la etapa más inestable de esta primera semana cambiante de noviembre. Frente a este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas en tres provincias.
Según detalla el sitio Meteored, la llegada de las lluvias a esta zona se debe al paso de dos dos vórtices o vaguadas cerradas y pronunciadas que ingresarán al país desde el Océano Pacífico y cruzarán la cordillera central. Estos fenómenos dejarán un impacto significativo en tres provincias del oeste.
¿Qué provincias están en alerta por tormentas?
Según el reporte diario del Servicio Meteorológico Nacional, Neuquén, Mendoza y San Luis están bajo alerta amarilla por fuertes tormentas que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora y posible caída de granizo. Este período lluvioso, según Meteored, podrían prolongarse durante toda la semana.
Por otro lado, el ingreso de aire más frío provocará una baja transitoria de las temperaturas, que se hará más evidente hacia el fin de semana. Si bien no se espera un evento de frío intenso, el centro y sur de la provincia de Buenos Aires podrían registrar algunas heladas aisladas durante las mañanas del sábado y domingo.
A diferencia de la irrupción fría de la semana anterior, esta vez el descenso será más moderado y de corta duración. Las condiciones térmicas tenderán a recuperarse rápidamente a medida que el viento rote nuevamente al norte hacia comienzos de la próxima semana.