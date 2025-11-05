El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el descenso de la temperatura

El frente lluvioso que se instaló anoche en la provincia provocó un drástico descenso de la temperatura y el pronóstico anticipa para hoy lluvias dispersas y una máxima que llegaría apenas a los 22 °C. Las precipitaciones, aunque aisladas, podrías extenderse hasta el viernes.
De acuerdo con lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el miércoles amaneció con cielo completamente cubierto y algunas lluvias débiles en la zona centro y norte de la provincia. La temperatura mínima fue de 18 °C, mientras que la humedad fue del 95%. La visibilidad fue de casi 10 kilómetros, mientras que los vientos serán suaves, del sector sudoeste.
La temperatura variará poco durante la mañana y para el mediodía el SMN se esperan los últimos chubascos. La temperatura sería de 20 °C, la humedad cercana al 90% y la nubosidad no bajará del 85%. Los vientos seguirán siendo suaves, desde el sector sur.
A lo largo de la tarde la nubosidad podría descender hasta el 75% y la temperatura llegaría a la máxima de 23 °C. La humedad se mantendría por encima del 65% y los vientos serán débiles del sector noreste. No se anuncian lluvias.
Con la caída del sol el cielo continuará cubierto, la humedad bajará hasta el 60% mientras que la térmica se establecerá en los 20 °C hasta entrada la noche.
¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?
El SMN pronostica jornadas inestables para el jueves y el viernes, con mínimas de 16 °C y máximas de 23 °C y 26 °C, respectivamente. Las probabilidades de precipitaciones y tormentas estarán latentes, sobre todo en la zona oeste de la provincia.
Recién el sábado y el domingo podría comenzar a disminuir la nubosidad y a aumentar la temperatura, con máximas que superarían los 26 °C y 28 °C. Para la vuelta del calor habrá que esperar hasta el lunes y el martes, cuando las máximas volverán a superar la barrera de los 30 °C.