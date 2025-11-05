El tiempo en Tucumán: las lluvias trajeron el descenso de la temperatura

De acuerdo con lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el miércoles amaneció con cielo completamente cubierto y algunas lluvias débiles en la zona centro y norte de la provincia. La temperatura mínima fue de 18 °C, mientras que la humedad fue del 95%. La visibilidad fue de casi 10 kilómetros, mientras que los vientos serán suaves, del sector sudoeste.