Un socialista musulmán se perfila para ser el nuevo alcalde de Nueva York

NUEVA YORK, Estados Unidos.- Los neoyorquinos acudieron a las urnas en la votación con más expectativa del día en Estados Unidos, donde Donald Trump enfrentaba su primera prueba electoral. La Junta Electoral de Nueva York confirmó que dos millones de personas votaron en los comicios. Es la primera vez que se llega a esta cifra de participación desde 1969.
El socialista Zohran Mamdani, con más del 90% de las urnas escrutadas al cierre de este edición, conseguía más de un 50% de los votos (superaba el millón de sufragios). Había partido como favorito a la alcaldía de la mayor ciudad de Estados Unidos. Tiene 34 años, es musulmán, nació en Uganda y vive en el país desde los 7. El vertiginoso ascenso de este legislador local domina desde hace meses las primeras planas y la intención de voto en la Gran Manzana.
Donald Trump lo acusa de comunista y amenaza con retener fondos federales a la ciudad si gana. Unas horas antes de que cierre la jornada electoral, dijo que cualquier judío que lo vote “es un estúpido”.
“¡Cualquier persona judía que vote por Zohran Mamdani, un comprobado y confeso ODIADOR de JUDÍOS es una persona estúpida!!!”, dijo el presidente republicano en su red social.
Nacido en Uganda en una familia de origen indio y naturalizado estadounidense, Mamdani se describe sin tapujos como socialista e hizo campaña prometiendo reducir los costos de vida para los neoyorquinos de a pie. En la última encuesta de AtlasIntel lideraba por siete puntos con un 41% de la intención de voto.
El ex gobernador estatal Andrew Cuomo, acusado de agresión sexual y que se postuló como independiente, tras perder las primarias del Partido Demócrata ante Mamdani, lse ubicaba detrás de Mamdani, con casi el 40% de los votos.
En la votación anticipada, que concluyó el domingo, sufragaron más de 735.000 personas. En 2021 se emitieron un total de 1,14 millones de votos, lo que llevó a la elección del actual alcalde Eric Adams, quien se retiró después de que su campaña de reelección se viera empañada por escándalos y acusaciones de corrupción. Adams respaldó a Cuomo, de 67 años.
“Enfrentamiento político”
En un último esfuerzo por obtener votos, Mamdani recorrió clubes nocturnos neoyorquinos con su característico traje oscuro durante el fin de semana de Halloween.
Si se confirma su triunfo, se convertirá en el primer alcalde musulmán de la vibrante Nueva York, conocida por su diversidad cultural. Mamdani, que ya hizo campaña hablando en español, le habló en árabe a sus seguidores en un video reciente, lo que despertó desprecio entre los republicanos de extrema derecha.
Cuomo visitó los cinco distritos de la ciudad el lunes, y Curtis Sliwa, el candidato republicano, también se fue a las calles con su mensaje de “mano dura contra el crimen”.
El debate se ha centrado en el creciente costo de vida en Nueva York, el crimen y en cómo cada candidato podrá manejar a Trump.
En Virginia
La demócrata Abigail Spanberger fue elegida gobernadora del estado de Virginia, según las proyecciones de medios de Estados Unidos, en una votación considerada como un termómetro de los primeros nueve meses de Trump desde su regreso a la Casa Blanca.
Spanberger, exagente de la CIA de 46 años, era la gran favorita en las encuestas para convertirse en la primera mujer gobernadora de este estado de la costa este, dirigido por el republicano Glenn Youngkin durante los últimos cuatro años. Las proyecciones de la victoria de la demócrata fueron adelantadas por NBC News, CNN y CBS News.
Accidente aéreo
En medio de una jornada con comicios en numerosos puntos, el país también puso su atención en un accidente aéreo ocurrido en Kentucky. Al menos tres personas murieron y once resultaron heridas, según informó el gobernador, Andy Beshear. También indicó que la cifra de muertos y heridos es preliminar y podría aumentar. Algunos de los heridos presentaban lesiones “muy graves” y están siendo tratados en hospitales locales, añadió Beshear.