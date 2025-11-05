Un socialista musulmán se perfila para ser el nuevo alcalde de Nueva York

El socialista Zohran Mamdani, con más del 90% de las urnas escrutadas al cierre de este edición, conseguía más de un 50% de los votos (superaba el millón de sufragios). Había partido como favorito a la alcaldía de la mayor ciudad de Estados Unidos. Tiene 34 años, es musulmán, nació en Uganda y vive en el país desde los 7. El vertiginoso ascenso de este legislador local domina desde hace meses las primeras planas y la intención de voto en la Gran Manzana.