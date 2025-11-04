Secciones
Estados Unidos planea exigir pruebas de ADN y nuevas biometrías en los trámites migratorios

La propuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) busca ampliar la recolección de datos biométricos —incluyendo ADN, huellas y escaneos oculares— para todos los solicitantes, patrocinadores y personas asociadas a trámites migratorios, sin límites de edad.

Hace 1 Hs

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) presentó una propuesta de reglamento que amplía significativamente la toma y el uso de datos biométricos en los trámites migratorios. La medida permitiría recolectar huellas digitales, fotografías, escaneos oculares e incluso muestras de ADN, según informó Newsweek.

El documento, publicado en el Registro Federal, detalla que la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) podrá solicitar esta información no solo a los solicitantes de beneficios migratorios, sino también a patrocinadores y personas asociadas al trámite, sin importar la edad. Hasta ahora, existían excepciones para menores de 14 años y mayores de 79.

“Se eliminarían los límites de edad”, advierten expertos

Según explicó Morgan Bailey, socia del estudio Mayer Brown y exfuncionaria del DHS, la propuesta representa “una ampliación sin precedentes” en la recolección de biometría.

“Eliminaría los límites de edad. Antes, los menores y los adultos mayores quedaban fuera de los exámenes biométricos en la mayoría de los casos”, señaló Bailey.

La iniciativa permitiría al USCIS requerir una variedad más amplia de registros: desde las tradicionales huellas dactilares hasta huellas de voz, escaneos oculares y ADN, sin restricciones de edad ni categoría.

ADN para comprobar vínculos familiares

Uno de los aspectos más controvertidos es la colecta de ADN. Según Bailey, el objetivo sería reforzar la verificación de vínculos familiares en casos donde la documentación no sea suficiente.

“En algunas solicitudes, tanto el peticionario como el beneficiario buscan demostrar parentesco de manera fiable. En esos casos, una prueba genética puede aportar evidencia concluyente”, explicó.

El DHS sostiene que el uso del ADN sería “beneficioso” para evitar fraudes y acelerar los procesos migratorios, aunque especialistas en privacidad advierten sobre los riesgos del almacenamiento genético a largo plazo.

Expansión del reconocimiento facial y controles fronterizos

Esta propuesta llega poco después de que el Gobierno estadounidense anunciara una expansión de los controles fotográficos para todas las personas extranjeras que ingresan o salen del país, mediante tecnologías avanzadas de reconocimiento facial.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) confirmó que aumentará la captura de imágenes y datos biométricos en pasos terrestres, marítimos y aéreos, con el fin de prevenir fraudes documentales y reforzar la seguridad nacional.

Hacia un sistema “centrado en la persona”

El nuevo marco legal propone además un cambio de paradigma: el USCIS dejaría de revisar los formularios migratorios de forma aislada y pasaría a un enfoque “centrado en la persona”.

“La agencia tendría una visión integral del registro biométrico del solicitante, considerando toda su información histórica”, señaló Bailey.

Esto incluye la posibilidad de reutilizar datos biométricos previos y de ampliar los criterios para su recolección, almacenamiento y análisis. El reglamento también redefine la manera en que se evaluará la buena conducta moral de ciertos perfiles migratorios, como quienes solicitan protección bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) o el estatus T.

Periodo de comentarios y posibles exenciones

El borrador oficial habilita un periodo de comentarios públicos abierto hasta el 2 de enero de 2026, que deberán presentarse a través del Federal eRulemaking Portal, en inglés o con traducción oficial.

El DHS aclara que algunas personas podrían quedar exentas bajo la figura de “circunstancias extraordinarias”, cuando existan razones médicas o humanitarias que impidan acudir a la cita biométrica.

Impacto y controversias

Las nuevas directrices afectarían tanto a migrantes temporales como a residentes permanentes, ampliando el alcance del control documental y la trazabilidad genética dentro del sistema de inmigración.

Aunque la administración defiende la medida como un paso hacia la modernización y la seguridad, organizaciones de derechos civiles han advertido que la recolección masiva de biometría y ADN podría invadir la privacidad y crear bases de datos genéticos sin precedentes en el país.

