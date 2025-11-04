Estados Unidos planea exigir pruebas de ADN y nuevas biometrías en los trámites migratorios

Esto incluye la posibilidad de reutilizar datos biométricos previos y de ampliar los criterios para su recolección, almacenamiento y análisis. El reglamento también redefine la manera en que se evaluará la buena conducta moral de ciertos perfiles migratorios, como quienes solicitan protección bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) o el estatus T.